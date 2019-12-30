MasterChef kim kazandı? MasterChef 2019 Türkiye'de final heyecanı yaşandı. 29 Aralık'ta ekranlara gelen final gecesi bölümünde elenen tüm yarışmacılar alandaydı. Alican ve Cemre finalde kıyasıya mücadele ettiler. İki tarafın da ailesi onları desteklemek için alanda bulundular. Final gecesinin sürprizlerinden birisi de Mehmet Şef'in müjdesini verdiği, kaptanlık oyunuydu. Yarışmanın burada noktalanmadığı 30 Aralık Pazartesi günü kaptanlık oyununun oynanacağı ilan edildi. Peki, MasterChef kim kazandı? MasterChef Türkiye 2019 şampiyonu birincisi kim oldu? İşte detaylar...

MASTERCHEF 2019 TÜRKİYE BÜYÜK ÖDÜLÜ NEDİR?

MasterChef 2019'da büyük ödül açıklandı. Geçtiğimiz yıl 100 bin TL para ödülü verilen yarışmada, bu yıl son model bir otomobil verileceği açıklandı. Şampiyon olan isim hem otomobili hem de birincilik kupasını aldı.

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