25 Aralık Tv8 yayın akışı: MasterChef 2019'un final bölümü 29 Aralık Pazar günü 2 yarışmacı arasında oynanacak. Final bölümünde yine 3 oyun oynanacak. Günün sonunda en fazla puanı alan yarışmacı MasterChef'in şampiyonu olacak. TV8 yayın akışında MasterChef'in olmaması dikkat çekti. 23 Aralık Pazartesi günü final haftasının açılışını yapan MasterChef, ekran macerasına bir günlük ara verdi. Peki, Tv8'in bugünkü yayın akışında MasterChef bugün neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? MasterChef'te final ne zaman, hangi gün yapılacak?
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