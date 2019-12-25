MasterChef bugün var mı, neden yok? Final tarihi ne zaman? 25 Aralık Tv8 yayın akışı: MasterChef Türkiye, 23 Aralık'ta yayınlanan 73. bölüm ile final haftasına başlamıştı. MasterChef 2019'un büyük final bölümü için geri sayım başladı. Yarışmanın final haftası sona kalan 4 finalist Alican, Ekin, Güzide ve Cemre ile birlikte başladı. Cuma günü 3 eleme adayı arasında eleme oyunu oynanacak ve en az puanı alan yarışmacı MasterChef'e veda edecek. Bu bağlamda Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak?

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