Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 25.12.2019 16:03
  • Son Güncelleme: 25.12.2019 16:06

MasterChef bugün var mı, neden yok? Final tarihi ne zaman?

25 Aralık Tv8 yayın akışı: MasterChef Türkiye, 23 Aralık'ta yayınlanan 73. bölüm ile final haftasına başlamıştı. MasterChef 2019'un büyük final bölümü için geri sayım başladı. Yarışmanın final haftası sona kalan 4 finalist Alican, Ekin, Güzide ve Cemre ile birlikte başladı. Cuma günü 3 eleme adayı arasında eleme oyunu oynanacak ve en az puanı alan yarışmacı MasterChef'e veda edecek. Bu bağlamda Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak?

MasterChef bugün var mı, neden yok? Final tarihi ne zaman?

25 Aralık Tv8 yayın akışı: MasterChef 2019'un final bölümü 29 Aralık Pazar günü 2 yarışmacı arasında oynanacak. Final bölümünde yine 3 oyun oynanacak. Günün sonunda en fazla puanı alan yarışmacı MasterChef'in şampiyonu olacak. TV8 yayın akışında MasterChef'in olmaması dikkat çekti. 23 Aralık Pazartesi günü final haftasının açılışını yapan MasterChef, ekran macerasına bir günlük ara verdi. Peki, Tv8'in bugünkü yayın akışında MasterChef bugün neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? MasterChef'te final ne zaman, hangi gün yapılacak?

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTelevizyon HaberleriMasterChef bugün var mı, neden yok? Final tarihi ne zaman?
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri