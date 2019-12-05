Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, FOX TV'de yayınlanan yemek programının, kendi kanalında yayınlanan 'Yemekteyiz' programının taklidi olduğunu bilirkişiye belgeletti.



Acun Ilıcalı

Bu emek ve fikir hırsızlığına karşı FOX TV'ye dava açtı. İki programın birbirinin aynısı olduğunu söyleyen Ilıcalı, programların içerik, teknik, akış gibi unsurlarının incelenmesi için Işık Üniversitesi'ne başvurdu.



FOX'taki çalıntı yemek programını ünlü oyuncu Zuhal Topal, iki yıldır ekranlara taşıyor...

İki yarışma detaylı şekilde incelendi; benzer ve farklı yanları tespit edildi. Bilirkişi raporu, Ilıcalı'nın haklı olduğunu ortaya çıkardı. Ilıcalı, "Bu düpedüz emek hırsızlığıdır. Bu suçu işleyenleri adaletin önüne taşıyacağız. Benim için fikir hırsızlığının normal hırsızlıktan farkı yok" dedi.



Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya, hırsızlığa sessiz kaldı.