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duyurdu: Bensu'yla sürpriz bir proje yapacağız

, önceki akşam ve eşi ile Etiler Papermoon'da buluştu. Ilıcalı, çıkışta şu sözlerle bombayı patlattı: "Bensu'nun oyunculuğunu beğeniyorum. Onunla sürpriz bir proje yapacağız."

Sürprizli Bensu

, önceki akşam ve eşi ile Etiler Papermoon'da buluştu. Ilıcalı, çıkışta şu sözlerle bombayı patlattı: "Bensu'nun oyunculuğunu beğeniyorum. Onunla sürpriz bir proje yapacağız."

Doğan SAVAŞ

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