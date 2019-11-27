Acun Ilıcalı, önceki akşam Bensu Soral ve eşi Hakan Baş ile Etiler Papermoon'da buluştu. Ilıcalı, çıkışta şu sözlerle bombayı patlattı: "Bensu'nun oyunculuğunu beğeniyorum. Onunla sürpriz bir proje yapacağız."
Doğan SAVAŞ
Acun Ilıcalı, önceki akşam Bensu Soral ve eşi Hakan Baş ile Etiler Papermoon'da buluştu. Ilıcalı, çıkışta şu sözlerle bombayı patlattı: "Bensu'nun oyunculuğunu beğeniyorum. Onunla sürpriz bir proje yapacağız."
Doğan SAVAŞ
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