Acun Ilıcalı, önceki akşam Bensu Soral ve eşi Hakan Baş ile Etiler Papermoon'da buluştu. Ilıcalı, çıkışta şu sözlerle bombayı patlattı: "Bensu'nun oyunculuğunu beğeniyorum. Onunla sürpriz bir proje yapacağız."

Doğan SAVAŞ