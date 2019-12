Acun Ilıcalı, haber bülteninde yer alan iddialar sonrasında TV 8'de bir video yalanlayarak karşı açıklamalarda bulundu. Yaşananları, 'format hırsızlığını meşrulaştırma çabası' olarak yorumlayan Acun Ilıcalı kanalı üzerinden yayınladığı videoda şu ifadelere yer verdi:

"Fox TV'nin önceki günkü ana haber yayınında 'Yemekteyiz' formatının çalınmasıyla ilgili kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir açıklamaya yer verilmiştir. Bu yayın minareyi çalan kılıfını hazırlar misali, yapılan format hırsızlığını meşrulaştırma çabasıdır. Bu nedenle kamuoyunu söz konusu meseleyle ilgili yeniden bilgilendirme gereği doğmuştur.

TV8'de yayınlanmakta olan "Yemekteyiz" formatı, Fox TV tarafından tamamen çalınarak "Zuhal Topal'la Sofrada" adıyla kopyalanmıştır.





Söz konusu kanal , tüm dünyada 40 farklı ülkede, Türkiye'de ise 10 yıldır yayınlanmakta olan "Yemekteyiz" formatının kopyasına "Momsters" (Zuhal Topal'la Sofrada) adını vererek özgün bir program havası yaratmak istemektedir. Bu alenen fikir hırsızlığıdır.

Fox TV, söz konusu açıklamasında "Momsters" ( Zuhal Topal'la Sofrada) programının format sahibini Global Telif Hakları Yapımcılık Tic. A.Ş. olarak göstererek doğru olmayan bir beyanda bulunmaktadır. Bahsi geçen firmanın yetkilileri ise format sahibinin kendileri olmadığını sadece dağıtıcısı olduklarını açıklamışlardır.

Yine Fox TV yayınında, format hırsızlığını ortaya koyan raporu hazırlayan Emrah Dönmez'in Işık Üniversitesinde görev yapmadığı iddia edilmiştir. Bu iddia da kesinlikle gerçek dışıdır. Çünkü Emrah Dönmez, raporu hazırladığı tarihte Işık Üniversitesinde görev yapmaktaydı.

Fox TV'nin ilgisiz detayları ön plana çıkararak kamuoyunu gerçeklerden uzaklaştırma çabalarını kınıyoruz. Takdiri siz seyircilerimize bırakıyoruz. 'Zuhal Topal'la Sofrada' programı 'Yemekteyiz' programına taklit denecek kadar benziyor mu? Benzemiyor mu?

NE OLMUŞTU?

Acun Ilıcalı'nın 'emek ve fikir hırsızlığı' davasıyla ilgili günlerdir sessiz kalan Zuhal Topal ise Instagram'dan sadece üç cümlelik bir açıklama yaptı. Eşi Korhan Saygıner'le 'Dual Film Yapım' şirketini kuran Topal, programının orijinal adının 'Momsters' olduğunu iddia etti ve ekledi: "Formatın hak sahibi Global Agency'dir ve Türkiye haklarını Dual Film Yapım'a lisanslamıştır."

Zuhal Topal, günler sonra yaptığı açıklamasında kendini savunurken bir uyanıklık zincirini de ifşa etmiş oldu.

SINIRI AŞTILAR!

Ortaya çıkanlar ise "Zuhal Topal'la Sofrada programı, kurtlar sofrasından çıkan bir projeden ibaret" dedirtti. 15 yıl önce İngiliz ITV şirketi, 'Come Dine With Me' adıyla bir format yarattı. Acun Ilıcalı da yüz binlerce dolar verip satın aldığı bu formatı, 'Yemekteyiz' adıyla yayına soktu. Ilıcalı'nın programı iyi reyting alınca bir Türk uyanık, bu formatı kopyaladı ve adını 'Momsters' koydu. Yine sahibi bir Türk olan Global Agency isimli şirket de bu kopya formatın hak sahibi oldu. Programın Türkiye'deki haklarını alan Topal ve eşi de formatlarının kopya olduğunun ortaya çıkmasıyla, yabancı şirket adlarına sığındı. Ama uyanıklıkta sınırların aşıldığı ortaya çıktı.

KARI-KOCADAN KOMİK AÇIKLAMA

Zuhal Topal'ın üç cümlelik savunması ve daha sonra eşi Korhan Saygıner'in yaptığı benzer açıklamanın içi boş çıktı.