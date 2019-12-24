Masterchef'in Ekin'i öyle biriyle akraba çıktı ki! Ekin Eylem Ulaş bakın kimin kuzeniymiş...

Masterchef'in final haftasında en az puanı alarak ilk eleme adayı olan isim Ekin Eylem Ulaş oldu... Yarışmanın başından bu yana dikkatleri üzerine çeken biri oldu Ekin. Son dörde kalan isimler arasında yer alan ve et yemekleri konusunda iddialı olan Ekin Eylem Ulaş, MasterChef yarışmasında eksik yönü olarak hamur işlerini görüyor. 31 yaşındaki yarışmacı, Masterchef'te kalma mücadelesi verecek. Eleme adayı olan Masterchef Ekin en çok merak edilen isimlerden biri haline gelince. Hakkında araştırma yapanlar bu gerçeği duyunca çok şaşırdı. Çünkü Ekin çok ünlü bir isimle akraba çıktı. Masterchef yarışmacısı Ekin Eylem Ulaş'ın akrabası olan o çok ünlü isim kim? Görünce çok şaşıracaksınız.

24.12.2019 11:16 - Son Güncelleme: 24.12.2019 11:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





