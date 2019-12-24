Masterchef'in Mehmet şefinin parmakları yok mu? Mehmet Yalçınkaya sol elini neden saklıyor?
MasterChef adlı yarışma programı ile tüm Türkiye'nin tanıdığı isimlerden biri haline gelen Mehmet Yalçınkaya sert tavırları ve sivri dile tüm dikkatleri üzerine topladı 2 sezon boyunca. Aslen Bolulu olan 45 yaşındaki ünlü şef hakkında çok merak edilen bir şey var, o da neden sol elini sürekli sakladığı. Mehmet Yalçınkaya'nın hayatı olduğu kadar yarışmada sürekli sol elinin cebinde olması, izleyenler tarafından sosyal medya çeşitli şekillerde değerlendiriliyor. Hal böyle olunca 'Mehmet Şef'in parmakları yok mu?', 'Mehmet Şef sol elini neden saklıyor?' soruları en çok arananlarda başı çekiyor. Mehmet Yalçınkaya'nın bu tavrının altında çok acı bir hikaye yatıyor. İşte, ünlü ismin hayatından öne çıkan satır başları ve kimsenin bilmediği o gerçek...
24.12.2019 10:03
- Son Güncelleme: 24.12.2019 10:11
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