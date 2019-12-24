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Masterchef'in Mehmet şefinin parmakları yok mu? Mehmet Yalçınkaya sol elini neden saklıyor?

MasterChef adlı yarışma programı ile tüm Türkiye'nin tanıdığı isimlerden biri haline gelen Mehmet Yalçınkaya sert tavırları ve sivri dile tüm dikkatleri üzerine topladı 2 sezon boyunca. Aslen Bolulu olan 45 yaşındaki ünlü şef hakkında çok merak edilen bir şey var, o da neden sol elini sürekli sakladığı. Mehmet Yalçınkaya'nın hayatı olduğu kadar yarışmada sürekli sol elinin cebinde olması, izleyenler tarafından sosyal medya çeşitli şekillerde değerlendiriliyor. Hal böyle olunca 'Mehmet Şef'in parmakları yok mu?', 'Mehmet Şef sol elini neden saklıyor?' soruları en çok arananlarda başı çekiyor. Mehmet Yalçınkaya'nın bu tavrının altında çok acı bir hikaye yatıyor. İşte, ünlü ismin hayatından öne çıkan satır başları ve kimsenin bilmediği o gerçek...

24.12.2019 10:03 - Son Güncelleme: 24.12.2019 10:11
Masterchef'in Mehmet şefinin parmakları yok mu? Mehmet Yalçınkaya sol elini neden saklıyor?

Masterchef Türkiye'nin büyük finaline sadece günler kala bu sezonun da en çok konuşulan isimlerinden biri şüphesiz, tavırları ile fenomen olan jüri üyesi dünyaca ünlü şef Mehmet Yalçınkaya oldu.

Masterchef'in Mehmet şefinin parmakları yok mu? Mehmet Yalçınkaya sol elini neden saklıyor?

Masterchef yarışması yayın hayatına başladığı günden beri Şef Mehmet Yalçınkaya sivri dili, yarışmacılara karşı sert tavrı ve yaptığı gerçekçi eleştirilerle her zaman yarışmada diğer şeflerden daha çok konuşuldu.

Masterchef'in Mehmet şefinin parmakları yok mu? Mehmet Yalçınkaya sol elini neden saklıyor?

ELİNİ NEDEN SAKLIYOR?

Mehmet Yalçınkaya'nın bu kadar öne çıkmasının nedenlerinden biri de ortaya atılan iddia. MasterChef Mehmet Yalçınkaya'nın hayatı olduğu kadar, sol elinin sürekli cebinde olması da izleyenler tarafından sosyal medyada son derece çeşitli şekillerde değerlendiriliyor.

Masterchef'in Mehmet şefinin parmakları yok mu? Mehmet Yalçınkaya sol elini neden saklıyor?

Zira, Mehmet Şef'in yarışmacılara belirli aralıklarla 'Yemeği siz bölün, ben çatallarım' demesi de izleyenlerin konuya yönelik bilgi edinmesine merak dürtüsünü arttırıyor. Peki, Mehmet Şef'in parmakları yok mu, neden sol elini saklıyor?

Masterchef'in Mehmet şefinin parmakları yok mu? Mehmet Yalçınkaya sol elini neden saklıyor?

Yarışmanın dışında Şef Mahmet Yalçınkaya'nın Instagram hesabında da sol eli hep cebinde ya da kadrajın dışında. Yani Mehmet Şef'in iki elinin de göründüğü bir fotoğrafı görmek neredeyse imkansız.

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