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  • 26.12.2019 09:32
  • Son Güncelleme: 26.12.2019 09:32

finali ne zaman, hangi gün yapılacak? son dakika açıkladı!

'te final oldukça merak ediliyor. Sona kalan Alican, Cemre, Ekin ve Alican final haftasında mücadele ediyorlar. Birbirinden hırslı ve hünerli yarışmacılar 2019'un şampiyonu olmak için birbirleriyle yarışıyorlar. final haftası ile ilgili bilgilendirme yaptı. Peki, MasterChef final ne zaman, hangi gün? İşte detaylar… 3 oyun sonucunda en az puanı alan Ekin ilk eleme adayı oldu. Somer Şef yarışmacılara final haftası programını açıkladı. Peki, 2019 MasterChef finali hangi gün, ne zaman oynanacak? Bu günlerde 3 oyun oynanacak ve her oyun için şefler tarafından puanlama yapılacak. En az puanı toplayan yarışmacı eleme potasına gidecek.

MasterChef finali ne zaman, hangi gün yapılacak?

TV 8 ekranlarında yayınlanan yemek yapma programı MasterChef'te heyecan dorukta. MasterChef için büyük finale artık çok az zaman kaldı.
Yarışmanın final haftası sona kalan 4 finalist Alican, Ekin, Güzide ve Cemre ile birlikte başladı. Yarışmacnın 23 Aralık Pazartesi günü yayınlanan bölümünde Somer Şef final haftası programını yarışmacılara açıkladı. MasterChef Türkiye jüri üyeliğine 2019 sezonunda da devam eden Somer Şef, MasterChef hayranları tarafından merak konusu oldu. Yemek alanında birçok ödüle imza atan Somer Sivrioğlu, bir süre restoran zincirlerinde yöneticilik yaptı. İşte, Somer Sivrioğlu'nun hayatına yönelik bilgiler. İşte MasterChef final günü. Detaylar takvim.com.tr'de

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