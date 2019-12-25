TV 8 ekranlarında yayınlanan yemek yapma programı MasterChef'te heyecan dorukta. MasterChef için büyük finale artık çok az zaman kaldı.

Yarışmanın final haftası sona kalan 4 finalist Alican, Ekin, Güzide ve Cemre ile birlikte başladı. Yarışmacnın 23 Aralık Pazartesi günü yayınlanan bölümünde Somer Şef final haftası programını yarışmacılara açıkladı. MasterChef Türkiye jüri üyeliğine 2019 sezonunda da devam eden Somer Şef, MasterChef hayranları tarafından merak konusu oldu. Yemek alanında birçok ödüle imza atan Somer Sivrioğlu, bir süre restoran zincirlerinde yöneticilik yaptı. İşte, Somer Sivrioğlu'nun hayatına yönelik bilgiler. İşte MasterChef final günü. Detaylar takvim.com.tr'de

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