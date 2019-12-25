Kuruluş Osman dizisinde "Şeyh Edebali" karakteri dizinin yayınlandığı günden bu yana çok konuşulan tarihi karakterlerden birisi oldu. Kuruluş Osman'da Osman Bey ve Şeyh Edebali arasındaki diyaloglar son bölüme damgasını vururken izleyiciler merakla tarihi karakterler hakkında araştırma yapıyor. Peki, Kuruluş Osman dizisindeki Şeyh Edebali kimdir? Şeyh Edebali'yi canlandıran Seda Yıldız kimdir? İşte Şeyh Edebali'nin hayatı...

ŞEYH EDEBALİ KİMDİR?

Şeyh Edebali, 1206 yılında doğmuş İslam ilahiyatçısı, din bilgini, Ahi şeyhi, Osman Gazi'nin kayınbabası ve hocasıdır. Osmanlı Devleti'nin kuruluş zamanlarını yaşamış olan Şeyh Edebali, Osmanlı Devleti'nin manevi kurucusu ve fikir babası olarak kabul edilmektedir.