ATV CANLI YAYIN

Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katılan Zeynep Ergül, tüm Türkiye'nin gündemine oturdu. Ardından Zeynep Ergül'ün kardeşinin Mehmet Muharrem Elbay kaybında adı geçen Cahit Ergül olduğu ortaya çıkmıştı. Cahit Ergül, kayıp Mehmet Elbay cinayetinin şüphelisi olarak biliniyor. Müge Anlı'nın 17 Aralık yayınında bu olayla ilgili ilginç bir kayıt ortaya çıktı.

Mehmet Muharrem Elbay kaybı için, 2 yıl önce Müge Anlı canlı yayınına katıldığı ve sahte çek-senet düzenlediğini itiraf ettiği görüntüler stüdyoda şok etkisi yarattı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün saat 10.00'da atv'de...