Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 18.12.2019 09:44
  • Son Güncelleme: 18.12.2019 09:53

18 Aralık canlı yayınında son dakika gelişmesi! ...

Hafta içi her gün atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan ile Tatlı Sert'in 17 Aralık'ta yayınlanan son bölümünde başarılı sunucu 'ün itirafları ortaya çıktı. Eski din görevlisi olan Cahit Ergül'ün, kaybı için 2 önce çıktığı Müge Anlı canlı yayınında sahte senet düzenlediğini itiraf ettiği görüntüler olay yarattı. Türkiye'nin günlerce konuştuğu 'ün kardeşi olduğu ortaya çıkan Cahit Ergül'ün Mehmet Muharrem Elbay olayındaki rolü ne? Müge Anlı'nın 18 Aralık canlı yayınında Mehmet Muharrem Elbay olayında hangi gelişmeler yaşanacak? Hepsi yeni bölümünde.

ATV CANLI YAYIN

ile Tatlı Sert'e katılan , tüm Türkiye'nin gündemine oturdu. Ardından Zeynep Ergül'ün kardeşinin kaybında adı geçen olduğu ortaya çıkmıştı. Cahit Ergül, kayıp Mehmet Elbay cinayetinin şüphelisi olarak biliniyor. Müge Anlı'nın 17 Aralık yayınında bu olayla ilgili ilginç bir kayıt ortaya çıktı.

Mehmet Muharrem Elbay kaybı için, 2 yıl önce Müge Anlı canlı yayınına katıldığı ve sahte çek-senet düzenlediğini itiraf ettiği görüntüler stüdyoda şok etkisi yarattı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün saat 10.00'da atv'de...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTelevizyon HaberleriMüge Anlı 18 Aralık canlı yayınında Mehmet Muharrem Elbay son dakika gelişmesi! Cahit Ergül...
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri