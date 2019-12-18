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  • 18.12.2019 15:22
  • Son Güncelleme: 18.12.2019 15:22

'de 4. sezon heyecanı! Tanıtım geldi mi? k?

dizisinin 4. sezonu için hazırlıklar sürüyor. Dizinin yönetmeni tarafından 4. sezonun olacağı açıklamasının yapılmasının ardından diziseverler heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Sıra dışı hikayesiyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen La Casa De Papel'in 4. sezon tanıtım videosu yayınlandı mı? k?

La Casa De Papel'de 4. sezon heyecanı!

La Casa De Papel 4. sezon ne zaman başlayacak? 2017 yılında yayın hayatına başlayan La Casa De Papel dizisi üçüncü sezonuyla izleyiciyi ekran başına kilitledi. Sezon finalinin ardından izleyicilerin merak ettiği 'yeni sezon olacak mı' sorusuna, dizinin yönetmeni Jesus Colmenar'dan yanıt gelmişti. Peki, La Casa De Papel'in 4. sezon tanıtım videosu yayınlandı mı? La Casa De Papel 4. sezon ne zaman başlayacak?

LA CASA DE PAPEL 4. SEZON NE ZAMAN?

La Casa de Papel ile ilgili dizinin yönetmeni Jesus Colmenar'dan açıklama geldi. Colmenar yaptığı açıklamada, 4. sezonun olacağını söyledi. Dizinin 4. sezonunun ne zaman başlayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama bulunmazken, yeni sezon çalışmalarının sürdüğü biliniyor.

Yeni sezon tanıtım videosu henüz yayınlanmadı. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

LA CASA DE PAPEL 3. SEZON BÖLÜM ÖZETLERİ

1. Bölüm

Rio yakalanınca çılgına dönen Tokyo, Profesör'den yardım ister. Cüretkâr bir plan kuran ikili, Rio'yu kurtarmak için ekibi yeniden toplar.

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