Müge Anlı ile Tatlı Sert Atv son bölüm izle 18 Aralık! Neşet ve Şengül Özdemir kızlarına kavuştu ama... 18.12.2019 14:12

Hafta içi her gün atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Müge Anlı ile Tatlı Sert'in 18 Aralık'ta yayınlanan son bölümünde birbirinden ilginç konular ele alındı. Bir önceki bölümde evlilik vaadiyle dolandırıldığını söyleyen Derya Çiftçi gibi dolandırıldığını iddia eden bir başka kişi daha katıldı. 7 Aralık'ta Gaziantep'te öldürülen Hüseyin Kankılıç'ın ailesi katil veya katilleri arıyor. Hepsi ve daha fazlası Müge Anlı'nın 18 Aralık'ta yayınlanan son bölümünde...

Müge Anlı'nın 18 Aralık'taki son bölümünde birbirinden ilginç olaylar yaşandı. 17 Aralık'ta canlı yayına katılan Derya Çiftçi, evlilik vaadiyle dolandırıldığını, 95-100 bin liraya yakın parasını kaybettiğini söylemişti. Derya Çiftçi, kendisini dolandıran kişi olarak Haşim Bey'i gösterdi.

Bugün yayınlanan programda Haşim Bey tarafından dolandırıldığını iddia eden bir kişi daha yayına katıldı. Kendisini önce ev alma bahanesiyle kandırdıklarını, ardından oğluyla tehdit ettiklerini söyledi.

Bir yanda da Feridun Bey, yıllar önce Kaçkar Dağları'nda düşüp ölen ve mezarını yaptırdığı Philippe Tardeiu'nün ailesini arıyor.

7 Mayıs'ta Gaziantep'te öldürülen Hüseyin Kankılıç'ın ailesi yayına katıldı ve çocuklarının katilini bulmak istediklerini söyledi. Hepsi ve daha fazlası Müge Anlı'nın 18 Aralık'ta yayınlanan son bölümünde...