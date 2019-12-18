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Müge Anlı Neşet ve Şengül Özdemir kızlarını bulmuştu! Karısını üst kattaki kadınla...

Zonguldak Kozlu'da yaşayan Şengül (34) ve Neşet Özdemir (44) çifti yıllar önce Bartın'da sokağa bıraktıkları kızlarını aramaya geldi. 23 yıl önce geçim sıkıntısı ve şiddetli geçimsizlik nedeni ile kocasını terk eden Şengül Özdemir kundaktaki bebeğini alıp 2 kız çocuğunu babalarına bırakarak kocasını terk etti. Baba, 1997 yılında 6 yaşında olan Kibar'ı ve 4 yaşında olan Seda isimli iki kız çocuğunu Bartın'da çocuk esirgeme yurduna 50 metrelik mesafede bulunan iki katlı bir evin önüne bıraktı. İki kızlarını aramak için Neşet ve Şengül Özdemir çifti kızlarını buldu bulmasına ama baba Neşet Özdemir hakkındaki gerçekler ağızları açık bırakmıştı. İşte detaylar...

18.12.2019 13:59 - Son Güncelleme: 18.12.2019 14:08
Müge Anlı Neşet ve Şengül Özdemir kızlarını bulmuştu! Karısını üst kattaki kadınla...

Şengül ve Neşet Özdemir, iki kızlarını aramak için Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına geldiler.

Müge Anlı Neşet ve Şengül Özdemir kızlarını bulmuştu! Karısını üst kattaki kadınla...

Baba, Kibar ve Seda isimli iki kız çocuğunu Bartın'da çocuk esirgeme yurduna 50 metrelik mesafede bulunan iki katlı bir evin önüne bıraktığını açıkladı.

Müge Anlı Neşet ve Şengül Özdemir kızlarını bulmuştu! Karısını üst kattaki kadınla...

Bugün Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına Kibar ve Seda'nın ağabeyi Tayfun Özdemir katıldı.

Müge Anlı Neşet ve Şengül Özdemir kızlarını bulmuştu! Karısını üst kattaki kadınla...

Seda ve Kibar'ın ağabeyleri Tayfun kardeşlerine çağrıda bulundu.Tayfun yaşadıklarını canlı yayında anlattı.

Müge Anlı Neşet ve Şengül Özdemir kızlarını bulmuştu! Karısını üst kattaki kadınla...

'YUKARI KATTAKİ KADIN BİZE GİDİP GELİYORDU'

2 katlı binada oturduklarını ve üst katta ise bir başka kadının oturduğunu söyleyen Tayfun Özdemir sözlerinin devamında ise üst katta oturan kadının ara sıra kendilerine gelip gittiğini söyledi.

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