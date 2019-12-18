Müge Anlı Neşet ve Şengül Özdemir kızlarını bulmuştu! Karısını üst kattaki kadınla...

'YUKARI KATTAKİ KADIN BİZE GİDİP GELİYORDU'

2 katlı binada oturduklarını ve üst katta ise bir başka kadının oturduğunu söyleyen Tayfun Özdemir sözlerinin devamında ise üst katta oturan kadının ara sıra kendilerine gelip gittiğini söyledi.