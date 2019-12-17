Bu akşam saat 20.00'de Star TV'de izleyicisiyle buluşan Çocuk dizisinin bu akşam 14. bölümü yayınlandı. Yeni bölümde Ali Kemal'in içinde o varken tamirhaneyi yaktığını öğrenen Efe'nin kafası iyice karışıyor, Ali Kemal'e karşı tavrı değişmeye başlıyor. Babasının mezarının peşindeki Hasan, avukat Ziya aracılığıyla ilginç bir bilgiye ulaşıyor. İzleyiciler bölümün ardından Çocuk 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ÇOCUK SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ali Kemal, Asiye'yi hiçbir yerde bulumamıştır. Sahilde annesinin eşkaline uyan bir ceset bulunduğu haberi gelir. Ali Kemal, allak bullak bir ruh haliyle, morga teşhise gider.