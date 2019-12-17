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  • 17.12.2019 23:39
  • Son Güncelleme: 17.12.2019 23:39

15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ali Kemal, Asiye’yi hiçbir yerde bulamıyor

Star TV ekranlarında ilgiyle takip edilen dizisi bu akşam 14. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Ali Kemal, Asiye’yi hiçbir yerde bulamıyor. Sahilde annesinin eşkaline uyan bir ceset bulunduğu haberi gelir. Ali Kemal, allak bullak bir ruh haliyle, morga teşhise gidiyor. Bölümün sona ermesiyle birlikte izleyiciler . yeni bölüm fragmanını beklemeye başladı. İşte son bölümde yaşanan olaylar...

Çocuk 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Bu akşam saat 20.00'de Star TV'de izleyicisiyle buluşan Çocuk dizisinin bu akşam 14. bölümü yayınlandı. Yeni bölümde Ali Kemal'in içinde o varken tamirhaneyi yaktığını öğrenen Efe'nin kafası iyice karışıyor, Ali Kemal'e karşı tavrı değişmeye başlıyor. Babasının mezarının peşindeki Hasan, avukat Ziya aracılığıyla ilginç bir bilgiye ulaşıyor. İzleyiciler bölümün ardından Çocuk 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ÇOCUK SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ali Kemal, Asiye'yi hiçbir yerde bulumamıştır. Sahilde annesinin eşkaline uyan bir ceset bulunduğu haberi gelir. Ali Kemal, allak bullak bir ruh haliyle, morga teşhise gider.

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