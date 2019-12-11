ATV CANLI YAYIN

Atv canlı yayınında Müge Anlı'da son dakika gelişmesi! Mehmet Elbay olayıyla ilgili açıklamalarına devam edecek olan Zeynep Ergül'den çarpıcı iddialar devam ediyor. Hafta içi her gün Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşan başarılı sunucu Müge Anlı, canlı yayında Zeynep Ergül'ün anlattıklarıyla çileden çıktı. 19 yaşındaki Fatma Bozkurt, Gaziantep'ten, Temmuz ayında kaybolmuştu. Annesi Zeynep Ergün, 5 aydır haber alamadığı kızının bulunması için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı. Müge Anlı'daki son dakika itirafı ve akılalmaz sözler herkesi şoke etti! Müge Anlı'ya kızını aramak için çıkan Zeynep Ergül, uyuşturucuyu marul sandığını söyleyerek gündeme bomba gibi düştü. Müge Anlı'nın bugünkü programında neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 11 Aralık Müge Anlı canlı yayınını izleyebilir, detayları haberimizden takip edebilirsiniz!