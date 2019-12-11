Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 11.12.2019 10:11
  • Son Güncelleme: 11.12.2019 10:14

: 'da son dakika Mehmet Elbay gelişmesi! Zeynep Ergül'den çarpıcı sözler

canlı yayınında son dakika gelişmesi! Atv ekranlarında canlı olarak hafta içi her gün izleyicisi ile buluşan Müge Anlı, 11 Aralık Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında 3 yıldır kendisinden haber alınamayan Mehmet Muhammet Elbay hakkında çarpıcı gelişmeleri aktarıyor! Tek başına Palu ailesi ile yarışan Zeynep Ergül, Müge Anlı canlı yayınında Mehmet Elbay hakkında neler anlatacak? Müge Anlı'nın bugünkü programında neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 11 Aralık Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınını izleyebilir, detayları haberimizden takip edebilirsiniz!

ATV CANLI YAYIN

Atv canlı yayınında 'da son dakika gelişmesi! Mehmet Elbay olayıyla ilgili açıklamalarına devam edecek olan Zeynep Ergül'den çarpıcı iddialar devam ediyor. Hafta içi her gün Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşan başarılı sunucu Müge Anlı, canlı yayında Zeynep Ergül'ün anlattıklarıyla çileden çıktı. 19 yaşındaki Fatma Bozkurt, Gaziantep'ten, Temmuz ayında kaybolmuştu. Annesi Zeynep Ergün, 5 aydır haber alamadığı kızının bulunması için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı. Müge Anlı'daki son dakika itirafı ve akılalmaz sözler herkesi şoke etti! Müge Anlı'ya kızını aramak için çıkan Zeynep Ergül, uyuşturucuyu marul sandığını söyleyerek gündeme bomba gibi düştü. Müge Anlı'nın bugünkü programında neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 11 Aralık Müge Anlı canlı yayınını izleyebilir, detayları haberimizden takip edebilirsiniz!

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTelevizyon HaberleriAtv canlı izle: Müge Anlı'da son dakika Mehmet Elbay gelişmesi! Zeynep Ergül'den çarpıcı sözler
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri