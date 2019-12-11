Bir Zamanlar Çukurova 48. yeni bölümde Fekeli ve Hünkar evlenecek mi? Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da yılların yok edemediği aşk iki aileyi birbirine iyice düşman mı edecek yoksa barış mı imzalancak? Vahide Perçin (Hünkar Yaman), Murat Ünalmış (Demir Yaman), Uğur Güneş (Yılmaz), Hilal Altınbilek (Züleyha), Kerem Alışık (Fekeli), Esra Dermancıoğlu (Behice), Bülent Polat (Gaffur), Melike İpek Yalova (Müjgan Hekimoğlu), Alayça Öztürk (Savcı Jülide), Sibel Taşçıoğlu (Şermin), Turgay Aydın (Sabahattin), Selin Yeninci (Saniye), Mehmet Polat (Hatip Ağa), Selin Genç (Gülten), Aras Şenol (Çetin), Polen Emre (Fadik), Şirin Öten (Naciye) ve Serpil Tamur (Haminne) gibi güçlü oyuncu kadrosuna sahip olan Bir Zamanlar Çukurova 48. yeni bölümden ipuçları...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 48. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hastane koridorunda, 40 yıl gecikmiş teklifini yapan Fekeli, herkesi şoka sokmuştur! Başta Hünkar olmak üzere herkesin adeta dili tutulur. En büyük şoku ezeli düşmanlar Yılmaz ve Demir yaşar. Demir, Fekeli'nin üzerine yürür! Yılmaz ise hala, babasının bunu intikam için yaptığını düşünmektedir.

Sabahattin'in müdahalesi ile hastane koridorundaki alevli tartışma sona erer ve herkes evine gönderilir! Ama haber de tüm Adana'ya yayılır.

ŞERMİN VE BEHİCE YENİDEN İTTİFAK HALİNDE!

Çukurova ahalisi 'devlerin aşkı' haberini konuşmayı bitirmeden, "Fekeli'nin evlenme teklifi" dedikoduları bambaşka bir tarafa çevirecektir. Fekeli'nin, gazete haberi ile ihtiyaç duyduğu teselliyi kollarında bulacağını hayal eden Behice, evlilik teklifi haberiyle yıkılır! Ama henüz pes etmeye niyeti olmadığından soluğu Şermin'de alır.

GÜLTEN'İ KİM KAÇIRIYOR?

Gülten'e aşkından vazgeçmeye asla niyeti olmayan Çetin, onunla konuşmanın ve ikna etmenin yollarını aramaya devam ediyor. Ancak gündüz vakti Gülten'in bahçe duvarının arkasından kaçırılması, her şeyi değiştirecektir! Gülten, yüzleri kapalı iki kişi tarafından kaçırılır!

DEMİR BURNUNDAN SOLUYOR! GAFFUR VE SANİYE ÇİFTLİKTE Mİ KALACAK?

Gazete haberinin peşi sıra gelen teklif Demir'i çıldırtmıştır! Annesini de onunla ilgili hiçbir şeyi de görecek gözü yoktur! Bu öfkeden Gaffur ve Saniye de nasibini alacaktır! Karı koca zor bir seçim yapmak zorundadır.

ZÜLEYHA VE MÜJGAN ARASINDA NELER OLUYOR?

Aradaki duvar kalktığından adeta göz göze oturan Müjgan ve Züleyha arasındaki soğuk savaş, artık sözlere de dökülmeye başlar. Müjgan artık Züleyha'ya meydan okuyabilecek güçtedir!

Fekeli ve Hünkar tüm Çukurova hayretler içindeyken ömürlerinin sonbaharını birlikte geçirmeye "Evet" diyecekler mi? Hünkar, Züleyha'nın gözünün önünde ondan çaldığı mutluluğa 40 yıl sonra kavuşacak mı? Demir annesinden, Yılmaz babasından tamamen vazgeçecek mi?

Bir Zamanlar Çukurova bu hafta 40 yıllık bir aşk hikayesi ile ekranda olacak. Bir Zamanlar Çukurova, yeni bölümüyle Perşembe akşamı 20.00'de atv'de.