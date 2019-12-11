Müge Anlı son bölümde Mehmet Muharrem Elbay gelişmesi kan dondurdu! Müge Anlı'da ikinci Palu vakası

Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında Mehmet Muharrem Elbay hakkında son dakika sıcak gelişmeler yaşandı! Hafta içi her gün Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşan Müge Anlı, Zeynep Ergül'ü anlattıkları karşısında şoke oldu. 19 yaşındaki Fatma Bozkurt, Temmuz ayında kaybolmuştu. Annesi Zeynep Ergün, haber alamadığı kızının bulunması için 5 ay sonra Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı. Müge Anlı canlı yayınına telefonla bağlanan bir izleyici, aylardır izini kaybettiren Fatma'nın erkek arkadaşının evinde olduğunu söylemişti. Kayıp genç kızın, olduğu söylenen ev bulundu ancak Fatma Bozkurt, Müge Anlı'ya annesinin yanına dönmek istemediğini belirtti. Bu gelişme üzerine 11 Aralık Müge Anlı son bölümde ortaya atılan iddialar kan dondurdu! Müge Anlı'daki Mehmet Muharrem Elbay olayında adı geçen Zeynep Ergün'ün anlattıkları 'ikinci Palu vakası' dedirtti! İşte 11 Aralık Müge Anlı son bölümde yaşananlar!

11.12.2019 14:07 - Son Güncelleme: 11.12.2019 14:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





