Müge Anlı son bölümde Mehmet Muharrem Elbay gelişmesi kan dondurdu! Müge Anlı'da ikinci Palu vakası
Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında Mehmet Muharrem Elbay hakkında son dakika sıcak gelişmeler yaşandı! Hafta içi her gün Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşan Müge Anlı, Zeynep Ergül'ü anlattıkları karşısında şoke oldu. 19 yaşındaki Fatma Bozkurt, Temmuz ayında kaybolmuştu. Annesi Zeynep Ergün, haber alamadığı kızının bulunması için 5 ay sonra Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı. Müge Anlı canlı yayınına telefonla bağlanan bir izleyici, aylardır izini kaybettiren Fatma'nın erkek arkadaşının evinde olduğunu söylemişti. Kayıp genç kızın, olduğu söylenen ev bulundu ancak Fatma Bozkurt, Müge Anlı'ya annesinin yanına dönmek istemediğini belirtti. Bu gelişme üzerine 11 Aralık Müge Anlı son bölümde ortaya atılan iddialar kan dondurdu! Müge Anlı'daki Mehmet Muharrem Elbay olayında adı geçen Zeynep Ergün'ün anlattıkları 'ikinci Palu vakası' dedirtti! İşte 11 Aralık Müge Anlı son bölümde yaşananlar!
Müge Anlı'daki Mehmet Muharrem Elbay olayı kan dondurdu. 11 Aralık Müge Anlı son bölümde Zeynep Ergün'ün anlattıkları akıl alır gibi değildi. Müge Anlı canlı yayınına bağlanarak ihbarda bulunan kişilerin Zeynep Ergün hakkında anlattıkları ise ikinci Palu vakası dedirtti. İşte Müge Anlı son bölümdeki Mehmet Muharrem Elbay gelişmesi!
Zeynep Ergün, 5 ay önce kaybolan kızını aramak için Müge Anlı canlı yayınına katılmıştı ancak olayın altından bambaşka detaylar çıktı. Zeynep Ergün hakında Müge Anlı canlı yayınına bağlanan ismini vermek istemeyen bir izleyici, Ergün'ün, "Kocam birini öldürdü cezaevine girdi." dediğini ileri sürdü. Zeynep Ergün ise, "Kocam kenevirden içeri girdi, birini öldürdüğü için değil." diyerek kendini savundu.
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT'TE BUGÜN | MUHARREM ELBAY CİNAYETİYLE İLGİLİ KORKUNÇ İDDİA: ÖLDÜRDÜKTEN SONRA KUYUYA ATIP ASİT İLE... TIKLA VE İZLE
MÜGE ALI'DAKİ MEHMET MUHARREM ELBAY OLAYININ KAN DONDURAN DETAYLARI!
Müge Anlı'ya kızını aramak için çıkan Zeynep Ergül, uyuşturucuyu marul sandığını söyleyerek gündeme bomba gibi düştü. 19 yaşındaki Fatma Bozkurt, Gaziantep'ten, Temmuz ayında kaybolmuştu. Annesi Zeynep Ergün, 5 aydır haber alamadığı kızının bulunması için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı. Müge Anlı'daki son dakika itirafı ve akılalmaz sözler herkesi şoke etti!