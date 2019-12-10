Müge Anlı canlı yayınında son dakika itirafı! 'Uyuşturucuyu marul sandım' diyen Zeynep Ergül'den şok sözler

"UYUŞTURUCUYU MARUL SANDIM!"

Müge Anlı canlı yayınında eşinin alkol ve uyuşturucu bağımlısı olduğu ve kızının da bu sebepten evden gittiği ortaya çıkan Zeynep Ergül, "Kendisi içiyor hem ben uyuşturucuyu marul sandım da o yüzden ektim" sözleriyle herkesi şoke etti! Müge Anlı, kenevir fotoğrafını ekrana yansıtıp, "Bunun neresi marula benziyor? Ben köyde büyümedim ama hangi otun marul hangisinin yabani olduğunu ayırt edebilirim." dedi.