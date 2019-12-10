Müge Anlı canlı yayınında son dakika itirafı! 'Uyuşturucuyu marul sandım' diyen Zeynep Ergül'den şok sözler
Müge Anlı'da bugün son dakika Mehmet Elbay itirafı herkesi şoke etti! 19 yaşındaki Fatma Bozkurt, Gaziantep'ten, Temmuz ayında kaybolmuştu. Annesi Zeynep Ergün, 5 aydır haber alamadığı kızının bulunması için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı. Müge Anlı canlı yayınına telefonla bağlanan bir izleyici, aylardır izini kaybettiren Fatma'nın erkek arkadaşının evinde olduğunu söylemişti. Gaziantep'teki ekibimiz, gelen ihbarı değerlendirdi. Kayıp genç kızın, olduğu söylenen evi buldu. Ancak Fatma Bozkurt, Müge Anlı ekibiyle konuşmak istemediğini söyledi. Annesinin yanına dönmek istemediğini vurguladı. Genç kızın eve dönmek istememe nedeni ile tüm şoke eden gerçekler gün yüzüne çıkmaya başladı! İşte 10 Aralık Müge Anlı'nın bugünkü programında yaşanan ve sosyal medya gündeminde hızla yayılan Zeynep Ergül - Mehmet Elbay olayı!
Müge Anlı'ya kızını aramak için çıkan Zeynep Ergül, uyuşturucuyu marul sandığını söyleyerek gündeme bomba gibi düştü. 19 yaşındaki Fatma Bozkurt, Gaziantep'ten, Temmuz ayında kaybolmuştu. Annesi Zeynep Ergün, 5 aydır haber alamadığı kızının bulunması için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı. Müge Anlı'daki son dakika itirafı ve akılalmaz sözler herkesi şoke etti!
Müge Anlı canlı yayınına telefonla bağlanan bir izleyici, aylardır izini kaybettiren Fatma'nın erkek arkadaşının evinde olduğunu söylemişti.
Gaziantep'te bulunan Müge Anlı ekibi, gelen ihbarı değerlendirdi. Kayıp genç kızın, olduğu söylenen evi buldu. Ancak Fatma Bozkurt, Müge Anlı ekibiyle konuşmak istemediğini söyledi. Annesinin yanına dönmek istemediğini vurguladı.
Kızını aramak için Müge Anlı canlı yayınına katılan anne Zeynep Ergül, Gaziantep'te 28 Şubat 2017'de kaybolan Mehmet Elbay'ın kaybında Elbay ailesinin hedefindeki Cahit Ergül'ün kardeşi… Kayıp Mehmet Elbay ile Cahit Ergül geçmişte ortak bir bağ evi satın almışlar. Ardından aralarında senet tartışması yaşandığı ortaya çıkmıştı. Kaybın ailesi, Mehmet Elbay'ın, Cahit Ergül tarafından öldürülüp gömüldüğünü iddia etmişlerdi.
Mehmet Elbay ve Cahit Ergül'ün bağ evi, Zeynep Ergül'ün evinin olduğu alanın hemen bitişiğinde yer alıyor. Mehmet Elbay'ın kaybı üzerine arama çalışmalarında Zeynep Ergül'ün evi de polisler tarafından aranmıştı. Dikkat çeken en önemli unsur ise 2,5 yıldır kayıp olan Mehmet Elbay'ın en son Cahit Ergül ve Zeynep Ergül'ün şu anda cezaevinde olan eşiyle birlikte görüştüğü detayının ortaya çıkmasıydı.
"UYUŞTURUCUYU MARUL SANDIM!"
Müge Anlı canlı yayınında eşinin alkol ve uyuşturucu bağımlısı olduğu ve kızının da bu sebepten evden gittiği ortaya çıkan Zeynep Ergül, "Kendisi içiyor hem ben uyuşturucuyu marul sandım da o yüzden ektim" sözleriyle herkesi şoke etti! Müge Anlı, kenevir fotoğrafını ekrana yansıtıp, "Bunun neresi marula benziyor? Ben köyde büyümedim ama hangi otun marul hangisinin yabani olduğunu ayırt edebilirim." dedi.