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  • 10.12.2019 23:43
  • Son Güncelleme: 10.12.2019 23:44

açıklandı mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, nedir?

Gün boyunca ekranları başında dizi, film, program ve haber bültenlerini takip eden izleyiciler gün sonunda nı öğrenmek istiyor. Özellikle şu saatlerde reyting sonuçları hakkında araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. 10 Aralık günü hangi dizi ya da programın birinci olduğu merak ediliyor. Peki, açıklandı mı? İşte merak edilen detaylar...

10 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı?

10 Aralık Salı gününün reyting sonuçları, günün en çok araştırılanları arasında yerini aldı. ATV'de bu akşam saat 20.00'de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 151. bölümüyle izleyici karşısına çıkarken, Star TV ekranlarında Çocuk dizisi yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Dizi, film ve programların sona ermesinin ardından 10 Aralık Salı reyting sonuçları araştırılmaya başlandı.

10 ARALIK TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

10 Aralık Salı reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Salı gününün reyting sonuçları 11 Aralık Çarşamba günü öğle saatlerinden sonra belli olacak. Sonuçlar açıklandığında haberimizin içerisinde yer alacak.

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