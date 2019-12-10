10 Aralık Salı gününün reyting sonuçları, günün en çok araştırılanları arasında yerini aldı. ATV'de bu akşam saat 20.00'de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 151. bölümüyle izleyici karşısına çıkarken, Star TV ekranlarında Çocuk dizisi yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Dizi, film ve programların sona ermesinin ardından 10 Aralık Salı reyting sonuçları araştırılmaya başlandı.

10 ARALIK TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

10 Aralık Salı reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Salı gününün reyting sonuçları 11 Aralık Çarşamba günü öğle saatlerinden sonra belli olacak. Sonuçlar açıklandığında haberimizin içerisinde yer alacak.