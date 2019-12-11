Atv Müge Anlı son bölüm izle 11 Aralık! Mehmet Muharrem Elbay olayında Zeynep Ergül'den çarpıcı sözler 11.12.2019 17:15

Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmesi! Atv ekranlarında canlı olarak hafta içi her gün izleyicisi ile buluşan Müge Anlı, 11 Aralık Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında 3 yıldır kendisinden haber alınamayan Mehmet Muharrem Elbay hakkında çarpıcı gelişmeleri aktardı! Tek başına Palu ailesi ile yarışan Zeynep Ergül, Müge Anlı canlı yayınında Mehmet Elbay hakkında neler anlattı? Müge Anlı'nın bugünkü programında neler yaşandı merak ediyorsanız, 11 Aralık Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümü izleyebilir, detayları haberimizden takip edebilirsiniz!​

Atv canlı yayınında Müge Anlı'da son dakika gelişmesi! Mehmet Elbay olayıyla ilgili açıklamalarına devam edecek olan Zeynep Ergül'den çarpıcı iddialar devam ediyor. Hafta içi her gün Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşan başarılı sunucu Müge Anlı, canlı yayında Zeynep Ergül'ün anlattıklarıyla çileden çıktı. 19 yaşındaki Fatma Bozkurt, Gaziantep'ten, Temmuz ayında kaybolmuştu. Annesi Zeynep Ergün, 5 aydır haber alamadığı kızının bulunması için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı. Müge Anlı'daki son dakika itirafı ve akılalmaz sözler herkesi şoke etti! Müge Anlı'ya kızını aramak için çıkan Zeynep Ergül, uyuşturucuyu marul sandığını söyleyerek gündeme bomba gibi düştü. Müge Anlı'nın bugünkü programında neler yaşandı merak ediyorsanız, 11 Aralık Müge Anlı son bölümü izleyebilir, detayları haberimizden takip edebilirsiniz!