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  • 08.12.2019 22:11
  • Son Güncelleme: 08.12.2019 22:11

25. bölüm fragmanı yayınlandı! "Artık boşanmak için önünde bir engel kalmadı!"

İzleyicilerin ekranları başında heyecanla izlediği 6 Aralık Cuma günü 24. bölümüyle ekranlara geldi.İzleyicilerin merakla beklediği fragmanı bölümün ardından yayınlandı. İşte fragmanında yaşanan olaylar...



İzleyicilerin ekranları başında heyecanla izlediği 6 Aralık Cuma günü 24. bölümüyle ekranlara geldi.İzleyicilerin merakla beklediği fragmanı bölümün ardından yayınlandı.

HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

'ın geçmişle ilgili doğruları bulma çabası 'ı inanmadığı gerçeklerin peşinde sürükler ama Miran söz verdiği gibi Reyyan'ın yanında olur.

Dilşah'ın yüzüğünün peşine düşen Reyyan aldığı beklenmedik cevapla yıkılır. Fakat görünmeyen bir el Reyyan ve Miran için bambaşka bir geçmişin kapılarını aralar.

Reyyan ile birlikte inanmadığı gerçeklerin peşinde koşarken annesi ile ilgili gerçekler ile yüzleşmek zorunda kalan Miran ne yapacak?

Diğer yandan Reyyan'ın Miran'ı affetmemesine dayanamayan ve babaannesinin yeni oyunlar kurmasından korkup Azat'tan yardım isteyen gerçekleri itiraf ederek Reyyan ve Miran'ın tekrar bir araya gelmesini sağlayabilecek mi?

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