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  • 09.12.2019 10:15
  • Son Güncelleme: 09.12.2019 10:15

'da şok gelişme! Kemal ölecek mi? Uğur Yıldıran Çukur dizisinden ayrıldı mı?

dizisi 3. sezon 12. bölümüyle bu akşam ekranlara gelecek. Çukur'un yeni bölümünde ortalık karışıyor. Yamaç Azer'in karşısına çıkıyor. Yamaç'ın elindeki silahları atarak Azer'in ateş etmesini beklerken Kemal'in ateşin önüne atlaması 'Kemal ölecek mi' sorularını akıllara getirdi. Peki, ölecek mi? Uğur Yıldıran Çukur dizisinden ayrıldı mı?

Çukur Kemal ölecek mi?

Çukur Kemal ölecek mi? Show TV'de ekranlara gelen Çukur dizisi 3. sezon 12. bölümü (79. bölüm) ile seyircisinin karşısına çıkacak. Heyecan dolu fragmanları ile yeni bölümünü tanıtan Çukur dizisinde şok gelişmeler yaşanıyor. Yamaç ile Azer karşı karşıya kalıyor. Yamaç elindeki silahları yere atıyor ve Azer'in ateş etmesini bekliyor. O sıra Kemal Yamaç'ın önüne atlıyor ve Azer'in silahından çıkan kurşun Kemal'e isabet ediyor. Peki, Çukur Kemal ölecek mi? Uğur Yıldıran Çukur dizisinden ayrıldı mı? İşte konu ile ilgili detaylar...

ÇUKUR KEMAL ÖLECEK Mİ?

Kemal'in ölüp ölmeyeceği akşam yayınlanacak yeni bölümün ardından belli olacak. Kemal'in vurulması ve söylediği sözler izleyiciyi duygulandırıyor.

Azer'i karşısında bulan Yamaç'ın elindeki silahları atarak adeta ölüme yürüdüğü tanıtımda, Yamaç'ın önüne geçen Kemal vuruluyor. Kemal'in vurulmasıyla büyük bir şok yaşayan Yamaç, kollarında tuttuğu Kemal'in "Kardeş miyiz, can mıyız, tek miyiz!" sözleri üzerine gözyaşlarına hakim olamıyor.

Çukur'un yeni bölümünde neler olacak? Detaylar bir sonraki sayfada...

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