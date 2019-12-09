Çukur Kemal ölecek mi? Show TV'de ekranlara gelen Çukur dizisi 3. sezon 12. bölümü (79. bölüm) ile seyircisinin karşısına çıkacak. Heyecan dolu fragmanları ile yeni bölümünü tanıtan Çukur dizisinde şok gelişmeler yaşanıyor. Yamaç ile Azer karşı karşıya kalıyor. Yamaç elindeki silahları yere atıyor ve Azer'in ateş etmesini bekliyor. O sıra Kemal Yamaç'ın önüne atlıyor ve Azer'in silahından çıkan kurşun Kemal'e isabet ediyor. Peki, Çukur Kemal ölecek mi? Uğur Yıldıran Çukur dizisinden ayrıldı mı? İşte konu ile ilgili detaylar...

ÇUKUR KEMAL ÖLECEK Mİ?

Kemal'in ölüp ölmeyeceği akşam yayınlanacak yeni bölümün ardından belli olacak. Kemal'in vurulması ve söylediği sözler izleyiciyi duygulandırıyor.

Azer'i karşısında bulan Yamaç'ın elindeki silahları atarak adeta ölüme yürüdüğü tanıtımda, Yamaç'ın önüne geçen Kemal vuruluyor. Kemal'in vurulmasıyla büyük bir şok yaşayan Yamaç, kollarında tuttuğu Kemal'in "Kardeş miyiz, can mıyız, tek miyiz!" sözleri üzerine gözyaşlarına hakim olamıyor.

Çukur'un yeni bölümünde neler olacak? Detaylar bir sonraki sayfada...