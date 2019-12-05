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  • 05.12.2019 12:16
  • Son Güncelleme: 05.12.2019 12:37

24. yeni bölüm fragmanı: Elif gerçekleri itiraf ediyor! ?

24. yeni bölümde Elif Aslanbey gerçekleri itiraf ediyor. Geçmişin peşine düşen Reyyan ve Miran için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Atv'nin reyting rekortmeni dizisi nda Hazar Şadoğlu'nun Miran'ın öz babası olduğu gerçeğine yaklaşan Reyyan, aldığı cevaplar karşısında yıkılıyor! İşte herkesin merakla beklediği Cuma gününün vazgeçilmez dizisi Hercai 24. yeni bölümde yaşanacaklar...

24. yeni bölüm ile Atv ekranlarında yine izleyiciyi ekran başına kilitleyecek. (Miran Aslanbey), (Reyyan Şadoğlu), Ayda Aksel (Azize Aslanbey), Serhat Tutumluer (Hazar Şadoğlu), Macit Sonkan (Nasuh Şadoğlu), Gülçin Santırcıoğlu (Sultan Aslanbey), Oya Unustası (Gönül Aslanbey), İlay Erkök (Yaren Şadoğlu), Tansu Taşanlar (Azad Şadoğlu), (Elif Aslanbey) gibi başarılı oyuncu kadrosuna sahip olan reyting rekortmeni dizi Hercai 24. yeni bölümde gerçeklerin peşine düşen Reyyan ve Miran nelerle karşılaşacak? İşte Hercai 24. yeni bölümde yaşanacaklar...

HERCAİ 24. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Reyyan'ın geçmişle ilgili doğruları bulma çabası Miran'ı inanmadığı gerçeklerin peşinde sürükler ama Miran söz verdiği gibi Reyyan'ın yanında olur. Dilşah'ın yüzüğünün peşine düşen Reyyan aldığı beklenmedik cevapla yıkılır. Fakat görünmeyen bir el Reyyan ve Miran için bambaşka bir geçmişin kapılarını aralar.

Reyyan ile birlikte inanmadığı gerçeklerin peşinde koşarken annesi ile ilgili gerçekler ile yüzleşmek zorunda kalan Miran ne yapacak? Diğer yandan Reyyan'ın Miran'ı affetmemesine dayanamayan ve babaannesinin yeni oyunlar kurmasından korkup Azat'tan yardım isteyen Elif gerçekleri itiraf ederek Reyyan ve Miran'ın tekrar bir araya gelmesini sağlayabilecek mi?

HERCAİ 23. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mektubun babasının masumiyetini ispatlayacağını öğrenen Reyyan, Miran'la beraber gerçeklerin peşine düşer.

REYYAN GERÇEKLERİ ORTAYA ÇIKARMAYA ÇALIŞIYOR

Miran mektubun varlığına inanmazken Reyyan gerçekleri ortaya çıkarıp Miran'a ve Aslanbey ailesine bugüne kadar bildikleri gerçeklerin yanlış olduğunu kanıtlamak ister.

ZEHRA KRİTİK KARARIN EŞİĞİNDE

Zehra, Miran ve Hazar'la ilgili öğrendiği gerçek sonrası çok kritik bir kararın eşiğindedir.

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