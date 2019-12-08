Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan Kimse Bilmez'e sürpriz transfer! Doktor Ahmet, Pilot'un başını ağrıtacak!

Yönetmenliğini Kartal Çidamlı ve U. Hakan Eren'in yaptığı dizinin Yönetici Yapımcılığını Osman Enes Yakut üstleniyor. Başrollerini Keremcem, Özgü Kaya, Engin Hepileri ve Burak Serdar Şanal'ın paylaştığı dizide; Zeynep Elçin, Ferdi Kurtuldu, Özlem Başkaya, Yiğit Koçak, Selda Özbek, Hakan Altıner, Timur Ölkebaş, Burak Haktanır, Onur Dikmen, Mehmet Ali Kaptanlar, Adnan Biricik, Asya Taşkın, Beran Özel, Sevtap Özaltun ve Fatma Karanfil gibi usta isimler yer alıyor.

KİMSE BİLMEZ OYUNCU KADROSUNA YENİ BİR İSİM!

Pazar günleri atv'de yayınlanan ve sevilen dizi Kimse Bilmez, oyuncu kadrosunu genişletmeye devam ediyor. Birbirinden sürükleyici aksiyon ve dram sahneleriyle adından söz ettiren dizinin oyuncu kadrosuna 25. bölüm itibariyle Anıl Kır dahil oldu. Daha önce "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinde "Ercan" karakteriyle 74 bölüm rol alan başarılı oyuncu "Kimse Bilmez" dizisinde "Doktor Ahmet" karakterine hayat verecek. Aynı zamanda Duygu'nun üniversiteden arkadaşı olan Doktor Ahmet, Pilot'un başını bir hayli ağrıtacak.

ANIL KIR KİMDİR?

Anıl Kır Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Tiyatro Bölümü Mezunu mezunudur. 1988 yılında dünyaya gelmiştir. Domus Sanat Çiftliği, Eskişehir Go Sahne ve Ankara Sanat Tiyatrosu'nda rol almış, Töre isimli oyun ile 9. Lions Tiyatro Ödülleri Umut Vaadeden Genç Yetenek Ödülü ödülünün sahibi olmuştur.

Bugüne kadar Aşk ve Günah, Seni Seven Ölsün ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz isimli projelerde rol almıştır. Krops tiyatronun 'Hiç Kimsenin Öyküsü' isimli tiyatro oyununda sahne almıştır.

Anıl Kır, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde 74 bölüm boyunca Ercan karakterine hayat vermiştir. Oyunculuğun yanı sıra eğitmeni olduğu Act In Studio'da oyunculukla ilgili eğitmenlik de yapmaktadır.

Anıl Kır, atv ekranında yayınlanan Kimse Bilmez dizisinde de rol aldı. 9 Aralık Pazar günü dizinin 25. bölümünden itibaren Doktor Ahmet karakterine hayat verdi.

KİMSE BİLMEZ 25. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ali'yi öldürmek için plan hazırlayan Uygar, onun en özel gününü kana bulamayı başarmıştır. Ali yerine onun canı kadar çok sevdiği Hüdaverdi, kurşunun hedefi olarak hastaneye kaldırılır. Hüdaverdi'nin vurulması herkesi yasa boğar. Ağır yaralanan Hüdaverdi ölecek mi?

Babasının katilinin peşine düşen Vedat, Pilot'a rağmen intikam peşindedir. Ali'yi affetmeyi bir türlü kabullenemeyen Vedat nasıl bir yol izleyecek?

Hüdaverdi'yi vuran Uygar artık çok ileri gitmiştir. Ali her şeyi göze alarak Uygar'ın peşine düşer. Ali tam Uygar'ı yakalamışken Kurtbey çıka gelir. Kurtbey'in varlığından güç alan Uygar, tam Ali'yi vuracakken planı terse çıkar. Ali, Uygar'dan sonsuza kadar kurtuldu mu?

Pilot, babam dediği kişiyi öldüreninin kardeşi Ali olduğunu öğrenecek mi? Kurtbey'in yıllardır sakladığı büyük sır ortaya çıkacak mı?