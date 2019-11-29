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  • 29.11.2019 22:12
  • Son Güncelleme: 29.11.2019 22:12

yayınlandı mı? Gönül ve Reyyan arasında gerilim giderek artıyor!

ATV'de izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle takip edilen Hercai dizisi bu akşam saat 20.00'de izleyicisiyle buluştu. Yeni bölümde mektubun babasının masumiyetini ispatlayacağını öğrenen Reyyan, Miran'la beraber gerçeklerin peşine düşüyor. Heyecan dolu bölümün sona ermesiyle beklenmeye başlandı. İşte son bölümde yaşanan gelişmeler...

Milyonlarca izleyicinin heyecanla izlediği Hercai bu akşam 23. bölümüyle ekranlara geldi. Gerilimin arttığı bölümde Gönül ve Reyyan arasında tartışma giderek büyüdü. Yaşananlarla birlikte Zehra, Miran ve Hazar'la ilgili öğrendiği gerçek sonrası çok kritik bir kararın eşiğine geldi. İzleyiciler şimdi Hercai 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Mektubun babasının masumiyetini ispatlayacağını öğrenen Reyyan, Miran'la beraber gerçeklerin peşine düşer.

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