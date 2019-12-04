Bir Zamanlar Çukurova 47. bölümde Fekeli 40 yıllık aşkını Çukurova'ya ilan ediyor. Vahide Perçin (Hünkar Yaman), Murat Ünalmış (Demir Yaman), Uğur Güneş (Yılmaz), Hilal Altınbilek (Züleyha), Kerem Alışık (Fekeli), Esra Dermancıoğlu (Behice), Bülent Polat (Gaffur), Melike İpek Yalova (Müjgan Hekimoğlu), Alayça Öztürk (Savcı Jülide), Sibel Taşçıoğlu (Şermin), Turgay Aydın (Sabahattin), Selin Yeninci (Saniye), Mehmet Polat (Hatip Ağa), Selin Genç (Gülten), Aras Şenol (Çetin), Polen Emre (Fadik), Şirin Öten (Naciye) ve Serpil Tamur (Haminne) gibi güçlü oyuncu kadrosuna sahip olan Bir Zamanlar Çukurova 47. bölüm fragmanı ve yeni bölümden ipuçları...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 47. BÖLÜM 3. FRAGMANI İZLE - TIKLA

Şermin'in Hünkar'dan intikam hareketi, "Devlerin Aşkı"nı Çukurova'ya duyuruyor! Şermin'in gizlice çektiği fotoğraf gazetede yer alınca, hem konakta hem tüm Adana'da yer yerinden oynayacak!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 47. BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLE - TIKLA

Hünkar'ın itibarını yok etmek için yapılan plan, Fekeli'yi adeta ateşliyor! Fekeli önce, mahremini ortaya dökenleri bulmak için eline silahını alıyor! Sonra da iki ailenin ve tüm hastane personelinin önünde Hünkar'a 40 yıl gecikmiş sorusunu soruyor:

- Benimle evlenir misin?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 47. BÖLÜM 1. FRAGMANI İZLE - TIKLA

DEMİR AKLINI KAYBEDECEK! YILMAZ İSE ZAFER SARHOŞLUĞU İÇİNDE!

Gazete haberi, Demir'i annesinden vazgeçme noktasına getirecektir. Yılmaz ise, bu durumu bir zafer olarak nitelendirir. İkisinin de kendi aşkları için girdikleri savaş, gözlerini "aşk" göremeyecek kadar kör etmiştir.

ZÜLEYHA VE YILMAZ AYNI OTOMOBİLDE!

Gaffur'un bir türlü tamirhaneye götüremediği otomobili Züleyha'yı yine yolda bırakır. Yılmaz'ın bir kez daha Züleyha ve Adnan'ı aracına alması Demir'i çıldırtır. Ancak, Yılmaz ve Züleyha çiftliğe ulaştığı andan itibaren gelişen olaylar, kimsede bu durumu sorgulayacak hal de bırakmayacaktır.

AŞKIN ALEVİ FADİK'İ Mİ SARDI?

Gülten'e ilgisini fark etse de, Çetin'e ilgi göstermekten vazgeçmeyen Fadik, gittikçe de kendini kaptırır. Aslında kendisiyle ilgilenildiğine inanmak için elinden geleni yaparken, aşk ateşiyle birlikte kendini gerçekten alevler içinde buluverir!

Bir Zamanlar Çukurova bu hafta aşkın zamana karşı verdiği savaş ile ekranda olacak. Bir Zamanlar Çukurova, yeni bölümüyle Perşembe akşamı 20.00'de Atv'de.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yılmaz ve Müjgan artık, Demir ve Züleyha'nın adeta burnunun dibinde, küçük konakta yaşayacak.

ZÜLEYHA VE MÜJGAN KOMŞU OLUYOR

Sabah yaşanan şokun ardından, Züleyha ilk adımı atmaya karar verir. Bir yandan Yılmaz'a karşı söylediklerinin arkasında durmak niyetindedir, bir yandan da o evde neler olduğunu merak ediyordur. Müjgan'a hoş geldiniz ziyareti yapmakta bir zarar görmez. Ama bu hareket hem kendi kalbini daha çok acıtır, hem de konak çalışanları ve Hünkar'ın gözünde aklının hala Yılmaz'da olduğu kanaatini güçlendirir. Müjgan ise komşu olmaktan çok, Yılmaz ile aşklarının gücünü ispat etmenin peşindedir. Ve bu kez eli güçlü olan taraf olduğunun da farkında neşe içinde yeni evine yerleşecektir.