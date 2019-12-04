ATV CANLI YAYIN

Müge Anlı'daki Celalettin Polat'ın sır kaybının üzerinden 11 yıl geçmişti ki; tarihler 30 Ekim 2019'u gösterdiğinde yani 1 ay önce, Ağabey Sebahattin Polat'a bir telefon geldi. Ankesörlü telefondan arayan ve ismini açıklamayan şahıs, Celalettin Polat'ı, eşi ve çocuklarının öldürdüğünü iddia etti. Söylenilenler bununla sınırlı değildi! Telefondaki gizemli şahıs, Celalettin Polat'ın, kayınpederinin evinin karşısında bulunan değirmenin yan kısmındaki bir tandırın altında gömülü vaziyette olduğunu iddia etti. Bu şok iddialar karşısında savcılık harekete geçti. Bölgedeki jandarma görevlileri, o alanda kazı çalışması yaptı. Bunun sonucunda birtakım kemiklere rastlandı. Bulunan kemiklerin Celalettin Bey'e ait olup olmadığı yapılan incelemelerin ardından netlik kazanacak. Müge Anlı bugün canlı yayında iddiaların taraflarını biraraya getiriyor! Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında neler oluyor merak ediyorsanız, 4 Aralık Müge Anlı canlı yayınını izleyebilir, detayları haberimizden takip edebilirsiniz!