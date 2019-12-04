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  • Son Güncelleme: 04.12.2019 10:13

Atv canlı izle: ile Tatlı Sert'te son dakika gelişmesi! Çuvaldaki iskelet Celalettin Polat'a mı ait?

'daki Celalettin Polat olayı tüyler ürpertmeye devam ediyor. Hafta içi her gün Atv ekranlarında faili meçhul kayıp ve cinayetleri araştırıp gün yüzüne çıkaran, yıllardır birbirlerini görmeyen aileleri kavuşturan Müge Anlı, 4 Aralık ında Celalettin Polat olayında son dakika gelişmelerini aktarıyor! 11 yıl esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan ve gelen telefonla şoke olan ailenin iddiaları üzerine Sebahattin Demir''in yeğeni Müge Anlı canlı yayınında neler anlatacak? Müge Anlı'nın bugünkü programında neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 4 Aralık canlı yayınını izleyebilir, son dakika gelişmelerini haberimizden takip edebilirsiniz!

ATV CANLI YAYIN

'daki Celalettin Polat'ın sır kaybının üzerinden 11 yıl geçmişti ki; tarihler 30 Ekim 2019'u gösterdiğinde yani 1 ay önce, Ağabey Sebahattin Polat'a bir telefon geldi. Ankesörlü telefondan arayan ve ismini açıklamayan şahıs, Celalettin Polat'ı, eşi ve çocuklarının öldürdüğünü iddia etti. Söylenilenler bununla sınırlı değildi! Telefondaki gizemli şahıs, Celalettin Polat'ın, kayınpederinin evinin karşısında bulunan değirmenin yan kısmındaki bir tandırın altında gömülü vaziyette olduğunu iddia etti. Bu şok iddialar karşısında savcılık harekete geçti. Bölgedeki jandarma görevlileri, o alanda kazı çalışması yaptı. Bunun sonucunda birtakım kemiklere rastlandı. Bulunan kemiklerin Celalettin Bey'e ait olup olmadığı yapılan incelemelerin ardından netlik kazanacak. Müge Anlı bugün canlı yayında iddiaların taraflarını biraraya getiriyor! Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında neler oluyor merak ediyorsanız, 4 Aralık Müge Anlı canlı yayınını izleyebilir, detayları haberimizden takip edebilirsiniz!

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