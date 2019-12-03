Bir Zamanlar Çukurova 47. bölüm 3. fragmanı yayınlandı! Demir gözyaşlarına boğuluyor 03.12.2019 21:53

ATV'de perşembe akşamları saat 20.00'de yayınlanan her bölümüyle dikkat çeken Bir Zamanlar Çukurova dizisinde geçen hafta heyecan doruktaydı. Yeni bölümde sabah yaşanan şokun ardından, Züleyha ilk adımı atmaya karar verdi. İzleyicilerin merakla beklediği Bir Zamanlar Çukurova 47. bölümünün 3. fragmanı yayınlandı. İşte yeni bölümde yaşanacak olaylar...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yılmaz ve Müjgan artık, Demir ve Züleyha'nın adeta burnunun dibinde, küçük konakta yaşayacak.

ZÜLEYHA VE MÜJGAN KOMŞU OLUYOR

Sabah yaşanan şokun ardından, Züleyha ilk adımı atmaya karar verir. Bir yandan Yılmaz'a karşı söylediklerinin arkasında durmak niyetindedir, bir yandan da o evde neler olduğunu merak ediyordur. Müjgan'a hoş geldiniz ziyareti yapmakta bir zarar görmez. Ama bu hareket hem kendi kalbini daha çok acıtır, hem de konak çalışanları ve Hünkar'ın gözünde aklının hala Yılmaz'da olduğu kanaatini güçlendirir. Müjgan ise komşu olmaktan çok, Yılmaz ile aşklarının gücünü ispat etmenin peşindedir. Ve bu kez eli güçlü olan taraf olduğunun da farkında neşe içinde yeni evine yerleşecektir.

FEKELİ, YILMAZ'I AFFEDECEK Mİ?

Yılmaz evi terk etmiş olsa bile, babası ile arasına giren mesafeyi yok etmek ister. Ancak Fekeli'nin gönlü kırılmıştır. Yılmaz ile tamamen ayrı fikirdelerdir. Yılmaz ne anlatırsa anlatsın, uzlaşamazlar! Fekeli, düşüne bir tekme daha vuracak adam değildir!