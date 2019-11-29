Bir Zamanlar Çukurova 47. bölüm fragmanı yayınlandı! Demir, Hünkar ve Fekeli gerçeğini öğreniyor 29.11.2019 21:23

ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova bu hafta perşembe günü 46. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Heyecan dolu bölümde Yılmaz evi terk etmiş olsa bile, babası ile arasına giren mesafeyi yok etmek istedi ancak Fekeli'nin gönlü kırıldı. Bölümün ardından heyecanla beklenen Bir Zamanlar Çukurova 47. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte yeni bölüm fragmanında yaşanan olaylar...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yılmaz ve Müjgan artık, Demir ve Züleyha'nın adeta burnunun dibinde, küçük konakta yaşayacak.

ZÜLEYHA VE MÜJGAN KOMŞU OLUYOR

Sabah yaşanan şokun ardından, Züleyha ilk adımı atmaya karar verir. Bir yandan Yılmaz'a karşı söylediklerinin arkasında durmak niyetindedir, bir yandan da o evde neler olduğunu merak ediyordur. Müjgan'a hoş geldiniz ziyareti yapmakta bir zarar görmez. Ama bu hareket hem kendi kalbini daha çok acıtır, hem de konak çalışanları ve Hünkar'ın gözünde aklının hala Yılmaz'da olduğu kanaatini güçlendirir. Müjgan ise komşu olmaktan çok, Yılmaz ile aşklarının gücünü ispat etmenin peşindedir. Ve bu kez eli güçlü olan taraf olduğunun da farkında neşe içinde yeni evine yerleşecektir.

FEKELİ, YILMAZ'I AFFEDECEK Mİ?

Yılmaz evi terk etmiş olsa bile, babası ile arasına giren mesafeyi yok etmek ister. Ancak Fekeli'nin gönlü kırılmıştır. Yılmaz ile tamamen ayrı fikirdelerdir. Yılmaz ne anlatırsa anlatsın, uzlaşamazlar! Fekeli, düşüne bir tekme daha vuracak adam değildir!

HÜNKAR VE FEKELİ'NİN ARASINA BEHİCE Mİ GİRİYOR?

Yılmaz ve Müjgan taşınınca Behice, Fekeli konağında iktidarını ilan edecektir! Fekeli, henüz farkına varmasa da çalışanlar için bu değişiklik kendini hemen göstermiştir. Müjgan da halasının orada kalmasını istemez, ancak Behice, Fekeli ile başbaşa kalmaktan çok mutludur. Üstelik o, bu kalışını daha farklı hale getirmek için her türlü oyunu sahnelemekten de çekinmeyecektir.