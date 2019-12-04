La Casa De Papel 4. sezon tanıtımı yayınlandı mı? İlk kez 2017 tarihinde yayın hayatına başlayan La Casa De Papel birçok ülkede büyük beğeni toplamıştı. 3'üncü sezonuyla izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizinin 4. sezonda devam edip etmeyeceğine yönelik sorulara olumlu yanıt dizinin yönetmeni Jesus Colmenar'dan geldi. Peki, La Casa De Papel 4. sezon tanıtım videosu geldi mi? La Casa De Papel 4. yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte cevaplar...

LA CASA DE PAPEL 4. SEZON NE ZAMAN?

La Casa de Papel ile ilgili dizinin yönetmeni Jesus Colmenar'dan açıklama geldi. Colmenar yaptığı açıklamada, 4. sezonun olacağını söyledi. Dizinin 4. sezonunun ne zaman başlayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama bulunmazken, yeni sezon çalışmalarının sürdüğü biliniyor.

Yeni sezon tanıtım videosu henüz yayınlanmadı. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

LA CASA DE PAPEL 3. SEZON BÖLÜM ÖZETLERİ

1. Bölüm

Rio yakalanınca çılgına dönen Tokyo, Profesör'den yardım ister. Cüretkâr bir plan kuran ikili, Rio'yu kurtarmak için ekibi yeniden toplar.