Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 03.12.2019 10:10
  • Son Güncelleme: 03.12.2019 10:10

Atv canlı izle: ile Tatlı Sert canlı yayınında Mehmet Avcı cinayetinde sıcak gelişme!

'da son dakika gelişmesi! Bağ evindeki cinayetin soruşturmasında sıcak gelişmeler yaşanıyor! Hafta içi her gün Atv ekranlarında saat 10.00'da izleyicisi ile buluşan Müge Anlı, 3 Aralık canlı yayınında son dakika Mehmet Avcı gelişmesini aktarıyor. Müge Anlı'ya konuşan Hasan Hüseyin Özkan'ın sözlerinden sonra neler yaşandı? Müge Anlı'nın bugünkü programında neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 3 Aralık Müge Anlı canlı yayınını izleyebilir, detayları haberimizden takip edebilirsiniz!

ATV CANLI YAYIN

'da son dakika Mehmet Avcı cinayeti gelişmesi! Hafta içi her gün birbirinden ilginç faili meçhul kayıp ve cinayetleri araştıran başarılı sunucu Müge Anlı, 3 Aralık'ta Mehmet Avcı cinayetinin katil ya da katillerini ortaya mı çıkarıyor? Bağ evinde öldürülen Mehmet Avcı'nın komşusu Hasan Hüseyin Özkan, cinayet gecesine ait çarpıcı açıklamalarda bulundu! Mehmet Avcı'yı kim ya da kimler öldürdü? Müge Anlı'da aralanan sır cinayette ortaya atılan iddialar oldukça şaşırtıcı! Müge Anlı'nın bugünkü programında neler oluyor merak ediyorsanız, Atv canlı yayınını izleyebilir, son dakika gelişmelerini haberimizden takip edebilirsiniz!

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTelevizyon HaberleriAtv canlı izle: Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında Mehmet Avcı cinayetinde sıcak gelişme!
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri