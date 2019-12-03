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Müge Anlı'da son dakika Mehmet Avcı cinayeti gelişmesi! Hafta içi her gün birbirinden ilginç faili meçhul kayıp ve cinayetleri araştıran başarılı sunucu Müge Anlı, 3 Aralık'ta Mehmet Avcı cinayetinin katil ya da katillerini ortaya mı çıkarıyor? Bağ evinde öldürülen Mehmet Avcı'nın komşusu Hasan Hüseyin Özkan, cinayet gecesine ait çarpıcı açıklamalarda bulundu! Mehmet Avcı'yı kim ya da kimler öldürdü? Müge Anlı'da aralanan sır cinayette ortaya atılan iddialar oldukça şaşırtıcı! Müge Anlı'nın bugünkü programında neler oluyor merak ediyorsanız, Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınını izleyebilir, son dakika gelişmelerini haberimizden takip edebilirsiniz!