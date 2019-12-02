Pazartesi akşamı saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan Çukur dizisinin 78. bölümünde gerilim artmaya devam etti. Yeni bölümde yaşananlar izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla takip edilirken bütün Çukur korku içindeyken herkes Koçovalılardan yardım bekledi. Azer ve Yamaç'ın arasındaki gerilim iyice tırmandı. Dizinin sona ermesiyle beraber izleyiciler Çukur 79. bölüm fragmanını beklemeye başladı. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Azer ve Efsun cephesi giderek kalabalıklaşırken Koçovalılar her zamanki gibi nefesleri kesecek bir planla onları hiç beklemedikleri şekilde vuracak.