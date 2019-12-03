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Yayınlandığı günden bu yana milyonlarca izleyicinin büyük bir ilgiyle takip ettiği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde bu akşam heyecan dorukta olacak. Haşmet'in Tipi tarafından öldürülüp öldürmeyeceğini merak edildiği yeni bölümde Haşmet, yaptığı teklife 'evet' cevabını alabilmek umuduyla son bir kez daha Emine ile görüşüyor. Ablasının ona ihanet ettiğini düşünen Tipi ise daha fazla sakin kalamaz ve öfkesini dindirebilmek için soluğu Haşmet'in kapısında alıyor.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 149. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 150. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Çakırbeyliler, büyük düşmanı yok edebilmek adına daha küçük gördükleri bir düşmanla el sıkışmaya razıdırlar.

SINIRSIZLARIN ALTAN İLE ORTALIKLIĞI BİTİYOR MU?

Para söz konusu olduğunda herkesle işbirliği yapabilecek olan Sınırsızlar ile Altan'ın ortaklığını bitirmek için bir plan yaparlar. Altan ise düşmanı düşmana kırdırmak için yapılan plana karşılık derhal harekete geçecektir.

HAŞMET, EMİNE İLE GÖRÜŞÜYOR

Haşmet, yaptığı teklife 'evet' cevabını alabilmek umuduyla son bir kez daha Emine ile görüşür.

TİPİ, HAŞMET'İ BOĞMAYA ÇALIŞIYOR

Ablasının ona ihanet ettiğini düşünen Tipi ise daha fazla sakin kalamaz ve öfkesini dindirebilmek için soluğu Haşmet'in kapısında alır.

TİPİ HERKESİN SABRINI ZORLUYOR

Masanın bir üyesi olmasının yanında, Çakırbeylilerle akraba olan Haşmet'in ölüm kararını tek başına veren Tipi, bu hareketiyle herkesin sabrını zorlayacaktır.

TUFAN ZOR DURUMDA

Behram'ı öldürerek bir hainden kurtulduğunu düşünen masa üyeleri ise nasıl bir yanılgı içinde olduğunu öğrenmek üzeredir. Açığa çıkmamak için önüne çıkan engelleri bir bir temizlemek zorunda kalan Tufan'ın elleri her geçen gün biraz daha kana bulanacaktır.