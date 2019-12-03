Atv Müge Anlı son bölüm izle 3 Aralık! Mehmet Avcı cinayetinde sıcak gelişme! 03.12.2019 17:43

Müge Anlı'da son dakika gelişmesi! Bağ evindeki cinayetin soruşturmasında sıcak gelişmeler yaşandı! Hafta içi her gün Atv ekranlarında saat 10.00'da izleyicisi ile buluşan Müge Anlı, 3 Aralık Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında son dakika Mehmet Avcı gelişmesini aktardı. Müge Anlı'ya konuşan Hasan Hüseyin Özkan'ın sözlerinden sonra neler yaşandı? Müge Anlı'nın bugünkü programında neler oldu merak ediyorsanız, 3 Aralık Müge Anlı son bölümü izleyebilir, detayları haberimizden takip edebilirsiniz!

45 yaşındaki iki çocuk babası Uğur Yağcı bulundu! Ceylan Öztürk 26 yıl sonra annesine kavuştu! Ceylan Öztürk anneannesini ilk kez gördü! Celalettin Polat'ı öldürüp gömdüler mi? Müge Anlı'da son dakika Mehmet Avcı cinayeti gelişmesi! Hafta içi her gün birbirinden ilginç faili meçhul kayıp ve cinayetleri araştıran başarılı sunucu Müge Anlı, 3 Aralık'ta Mehmet Avcı cinayetinin katil ya da katillerini ortaya mı çıkarıyor? Bağ evinde öldürülen Mehmet Avcı'nın komşusu Hasan Hüseyin Özkan, cinayet gecesine ait çarpıcı açıklamalarda bulundu! Mehmet Avcı'yı kim ya da kimler öldürdü? Müge Anlı'da aralanan sır cinayette ortaya atılan iddialar oldukça şaşırtıcı! Müge Anlı'nın bugünkü programında neler oldu merak ediyorsanız, Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümü izleyebilir, son dakika gelişmelerini haberimizden takip edebilirsiniz!