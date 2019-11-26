Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 26.11.2019 23:20
  • Son Güncelleme: 26.11.2019 23:20

. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kartal'dan kurtulmaya çalışıyor

Geçen hafta ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkan 'nin 2. bölümü izleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi. Yeni bölümde Azize ailesine yapılanların hesabını sormak için girdiği Alpanların evinde imkânsızı başarıp adaleti sağlıyor. Bölümün son bulmasıyla birlikte izleyiciler ı yayınlandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte son bölümde yaşanan olaylar...

Azize 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Salı akşamı saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan Azize dizisinin ikinci bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Yeni bölümde İçlerine giren hemşirenin bir sırrı olduğundan emin olan Alpanların kendi içlerindeki büyük sırları tüm dengeleri sarsılmaya başlıyor. Peki, Azize 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

AZİZE SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Azize ailesine yapılanların hesabını sormak için girdiği Alpanların evinde imkânsızı başarıp adaleti sağlamıştır; ama, sıkışıp kalmıştır. Kaçıp kardeşine kavuşmayı planlarken bütün oklar evdeki tek yabancıya, Azize'ye dönmüştür.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTelevizyon HaberleriAzize 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Azize Kartal'dan kurtulmaya çalışıyor
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri