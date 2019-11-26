Salı akşamı saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan Azize dizisinin ikinci bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Yeni bölümde İçlerine giren hemşirenin bir sırrı olduğundan emin olan Alpanların kendi içlerindeki büyük sırları tüm dengeleri sarsılmaya başlıyor. Peki, Azize 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

AZİZE SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Azize ailesine yapılanların hesabını sormak için girdiği Alpanların evinde imkânsızı başarıp adaleti sağlamıştır; ama, sıkışıp kalmıştır. Kaçıp kardeşine kavuşmayı planlarken bütün oklar evdeki tek yabancıya, Azize'ye dönmüştür.