La Casa De Papel 4. sezon ne zaman? 3'üncü sezonu büyük ilgi toplayan dizinin yeni sezonda olup olmayacağı yönünde merak edilen sorulara dizinin yönetmeninden yanıt geldi. Jesus Colmenar tarafından yapılan açıklamada yeni sezonun ekranlarda olacağı bildirildi. Peki, La Casa De Papel 4. sezon ne zaman? La Casa De Papel 4. yeni sezon tanıtım videosu yayınlandı mı? İşte konu ile ilgili detaylar...

LA CASA DE PAPEL 4. SEZON NE ZAMAN?

La Casa de Papel ile ilgili dizinin yönetmeni Jesus Colmenar'dan açıklama geldi. Colmenar yaptığı açıklamada, 4. sezonun olacağını söyledi. Dizinin 4. sezonunun ne zaman başlayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama bulunmazken, yeni sezon çalışmalarının sürdüğü biliniyor.

LA CASA DE PAPEL 3. SEZON BÖLÜM ÖZETLERİ

1. Bölüm

Rio yakalanınca çılgına dönen Tokyo, Profesör'den yardım ister. Cüretkâr bir plan kuran ikili, Rio'yu kurtarmak için ekibi yeniden toplar.