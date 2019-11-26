Salı akşamı Star TV ekranlarında saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan Çocuk dizisinin yeni bölümünde heyecan doruktaydı. Dikkat çeken bölümde Akça, Ali Kemal'in oynadığı oyundan habersiz Hasan'la aralarındaki kırgınlığın bir nebze olsa da düzeleceğini düşünerek Efe'nin doğum günü partisine geliyor. Bölümün ardından Çocuk 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ÇOCUK SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Hasan'ın hayatı Ali Kemal'in kararına bağlıdır. Ali Kemal, abisini ölüme terk edemez, son anda alıp bağ evine götürür. Hasan kendine gelip ayaklanırken abi, kardeş arasında büyük bir hesaplaşma yaşanır.