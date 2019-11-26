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  • 26.11.2019 22:31
  • Son Güncelleme: 26.11.2019 22:31

12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ali Kemal'in kararı Hasan'ın hayatını ilgilendiriyor

Star TV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi bu akşam 11. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Yeni bölümde asıl suçlunun Ali Kemal, abisini ölüme terk etmiyor, son anda alıp bağ evine götürüyor. Hasan kendine gelip ayaklanırken abi, kardeş arasında büyük bir hesaplaşma yaşanıyor. İzleyiciler . bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. İşte dizinin son bölümünde yaşanan olaylar...

Çocuk 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Salı akşamı Star TV ekranlarında saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan Çocuk dizisinin yeni bölümünde heyecan doruktaydı. Dikkat çeken bölümde Akça, Ali Kemal'in oynadığı oyundan habersiz Hasan'la aralarındaki kırgınlığın bir nebze olsa da düzeleceğini düşünerek Efe'nin doğum günü partisine geliyor. Bölümün ardından Çocuk 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ÇOCUK SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Hasan'ın hayatı Ali Kemal'in kararına bağlıdır. Ali Kemal, abisini ölüme terk edemez, son anda alıp bağ evine götürür. Hasan kendine gelip ayaklanırken abi, kardeş arasında büyük bir hesaplaşma yaşanır.

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