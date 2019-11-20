Kuruluş Osman'ın güzeli Özge Törer izleyiciyi büyüledi! Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u meğer...
atv ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Kuruluş Osman henüz yayınlanmadan fırtınalar estirmeye başladı bile... Prodüksiyon kalitesi, kostümleri ve görkemli platosu ile Türk televizyonlarında bir çığır açmaya hazırlanan Kuruluş Osman 20 Kasım Çarşamba akşamı Kuruluş Osman 1. bölüm ile izleyiciyle buluşacak. Kuruluş Osman'ın oyuncularının açıklanmasının ardından gözler Bala Hatun'u canlandıracak olan Özge Törer'e çevirildi. 1998 doğumlu güzel isim, Osman Bey'in eşi aynı zamanda aynı zamanda Şeyh Edebali'nin kızı Bala Hatun'u canlandıracak. Kuruluş Osman'ın başrolü Burak Özçivit ve Özge Törer'in nasıl bir uyum sergileyeceği şimdiden merak konusu... Duru güzelliği ile dikkat çeken Özge Törer hakkında merak edilenlerden biri de boyu oldu. Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer kimdir? Özge Törer'in boyu, yaşı.. sorularının cevapları ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin boyları...
20.11.2019 09:48
- Son Güncelleme: 20.11.2019 09:57
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