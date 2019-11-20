GaleriMagazin

Kuruluş Osman'ın güzeli Özge Törer izleyiciyi büyüledi! Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u meğer...

atv ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Kuruluş Osman henüz yayınlanmadan fırtınalar estirmeye başladı bile... Prodüksiyon kalitesi, kostümleri ve görkemli platosu ile Türk televizyonlarında bir çığır açmaya hazırlanan Kuruluş Osman 20 Kasım Çarşamba akşamı Kuruluş Osman 1. bölüm ile izleyiciyle buluşacak. Kuruluş Osman'ın oyuncularının açıklanmasının ardından gözler Bala Hatun'u canlandıracak olan Özge Törer'e çevirildi. 1998 doğumlu güzel isim, Osman Bey'in eşi aynı zamanda aynı zamanda Şeyh Edebali'nin kızı Bala Hatun'u canlandıracak. Kuruluş Osman'ın başrolü Burak Özçivit ve Özge Törer'in nasıl bir uyum sergileyeceği şimdiden merak konusu... Duru güzelliği ile dikkat çeken Özge Törer hakkında merak edilenlerden biri de boyu oldu. Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer kimdir? Özge Törer'in boyu, yaşı.. sorularının cevapları ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin boyları...

20.11.2019 09:48 - Son Güncelleme: 20.11.2019 09:57
Kuruluş Osman'ın güzeli Özge Törer izleyiciyi büyüledi! Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u meğer...

Kuruluş Osman'ın Osman Bey'i Burak Özçivit ile ekran karşısına geçecek olan Bala Hatun Özge Törer adeta mercek altında.

Kuruluş Osman'ın güzeli Özge Törer izleyiciyi büyüledi! Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u meğer...

Duru güzelliği ile dikkat çeken Özge Törer hakkında merak edilenlerden biri de boyu oldu. İşte başta Özge Törer olmak üzere ünlülerin boyları.

Kuruluş Osman'ın güzeli Özge Törer izleyiciyi büyüledi! Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u meğer...

DİLAN ÇİÇEK DENİZ - 1.77 CM

Kuruluş Osman'ın güzeli Özge Törer izleyiciyi büyüledi! Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u meğer...

ARAS BULUT İYNEMLİ - 1.82 CM

Kuruluş Osman'ın güzeli Özge Törer izleyiciyi büyüledi! Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u meğer...

HANDE ERÇEL - 1.75 CM

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Sibel Can'ın eski eşi Sulhi Aksüt Cihangir'de esmer güzelle yakalandı: Rahatsız etmeyin...
Sibel Can'ın eski eşi Sulhi Aksüt Cihangir'de esmer güzelle yakalandı: Rahatsız etmeyin...