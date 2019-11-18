Müge Anlı canlı yayınında son dakika Kemal Büyükdeniz gelişmesi! Kemal Büyükdeniz 15 Ağustos Perşembe günü silahla vurularak öldürüldü. Kemal Büyükdeniz'in cesedi, evine 20 dakika uzaklığındaki, Armutkırı Mevkinde akşam 6 sıralarında bir çoban tarafından bulundu. Büyükdeniz'in cansız bedenini bulan kişi, o alanda beyaz renkli şüpheli bir araç gördüğünü söyledi. Müge Anlı canlı yayınına çıkan Büyükdeniz'in oğlu hakkında çarpıcı bir detay ortaya çıktı! Diğer yandan Müge Anlı canlı yayınına katılan komşu Hüseyin Kasnakçı ile Büyükdeniz ailesi arasında arsa yüzünden husumet olduğu ortaya çıktı. Kemal Büyükdeniz 500 bin liralık arsaya el koyduğu için mi öldürüldü? Oğlu katilin kim olduğunu korktuğu için saklıyor mu? Hepsi ve daha fazlası için 18 Kasım Müge Anlı son bölümü izleyebilir, detayları haberimizden takip edebilirsiniz!