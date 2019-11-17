Müge Anlı'yı daha önce hiç böyle görmediniz! İşte Müge Anlı ve yakın arkadaşları...
Müge Anlı, yakın dostları ile geçtiğimiz akşam bir araya geldi. Atv ekranlarında hafta içi her gün birbirinden ilginç faili meçhul kayıp ve cinayetleri araştıran Müge Anlı, özel hayatıyla gündeme gelmeyi sevmeyen ünlüler arasında. Ekranların sevilen isimleri olan,aynı zamanda yakın dostluklarıyla da dikkat çeken Müge Anlı, Zahide Yetiş ve Zuhal Topal dün akşam bir araya geldiler. Yakın dostların buluşması sosyal medyada çok konuşuldu. Her biri gündüz kuşağının sevilen isimleri olmasına rağmen aralarındaki yakınlıkla dikkat çekti. Sosyal medya kullanıcıları üç ismin yaşlarını bir hayli merak etti. Peki Müge Anlı, Zahide Yetiş ve Zuhal Topal kaç yaşında? İşte merak edilen sorunun cevabı...
17.11.2019 18:10
- Son Güncelleme: 17.11.2019 18:14
Müge Anlı, yakın arkadaşları Zahide Yetiş ve Zuhal Topal ile geçtiğimiz akşam bir mekanda bir araya geldi. Gündüz kuşağının üç sevilen isminin birlikte çekildikleri fotoğraf sosyal medya gündemine oturdu. Sosyal medya kullanıcıları, Zahide Yetiş, Zuhal Topal ve Müge Anlı'nın yaşını bir hayli merak etti. İşte ünlülerin yaşları...
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