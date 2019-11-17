Müge Anlı'yı daha önce hiç böyle görmediniz! İşte Müge Anlı ve yakın arkadaşları...

Müge Anlı, yakın arkadaşları Zahide Yetiş ve Zuhal Topal ile geçtiğimiz akşam bir mekanda bir araya geldi. Gündüz kuşağının üç sevilen isminin birlikte çekildikleri fotoğraf sosyal medya gündemine oturdu. Sosyal medya kullanıcıları, Zahide Yetiş, Zuhal Topal ve Müge Anlı'nın yaşını bir hayli merak etti. İşte ünlülerin yaşları...