ATV CANLI YAYIN

Pazar akşamları saat 20.00'de ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kimse Bilmez dizisinin yeni bölümünde ortalık iyice karışıyor. Yeni bölümde Sevda'ya kavuşamadığı için her geçen gün daha da çıldıran Uygar, bu kez çok ileri gidiyor ve Sevda'yı kaçırıyor. Heyecan dolu sahneleriyle Kimse Bilmez 22. bölüm canlı izle seçeneğini üst kısımda bulabilirsiniz.

KİMSE BİLMEZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ali ve ve Pilot, kendilerinden saklanan geçmişleriyle yüzleşmek için adım adım ilerlerler.

KURTBEY İKİ KARDEŞİN KAVUŞMASINI ENGELLİYOR

Kurtbey, iki kardeşin kavuşmasını engellemeye çalışırken geçmişten kalan bir mektup her şeyi daha belirginleştirir. Kurtbey'in üzerine titrediği kızı Zeynep, aslında Ali ve Pilot'un varlığından bile haberdar olmadıkları kardeşleri mi?

UYGAR, SEVDA'YI KAÇIRIYOR

Sevda'ya kavuşamadığı için her geçen gün daha da çıldıran Uygar, bu kez çok ileri gider ve Sevda'yı kaçırır. Sevdiği kadını kurtarmak isteyen Ali, elinden geleni yapacaktır.

PİLOT, SEVDİĞİ KADINI KURTARABİLECEK Mİ?

Öte yandan sevdiği kadını düşmanlarının elinden kurtarmayı başaran Pilot, Duygu'nun ailesine yeniden güven vermeye çalışır. Geçmiş bir türlü Pilot'un peşini bırakmaz. Pilot, sevdiği kadını ve ailesini korumayı başarabilecek mi?