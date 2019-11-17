Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 17.11.2019 20:05
  • Son Güncelleme: 17.11.2019 20:40

22. bölüm canlı izle! Kurtbey iki kardeşin kavuşmasını engelliyor

ekranlarının sevilen dizisi dizisi bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Ortalığın iyice karışacağı yeni bölümde Kurtbey, iki kardeşin kavuşmasını engellemeye çalışırken geçmişten kalan bir mektup her şeyi daha belirginleşiyor. Peki, yeni bölümde neler olacak? . bölüm canlı izle seçeneği takvim.com.tr'de.

ATV CANLI YAYIN

Pazar akşamları saat 20.00'de ekranlarında izleyici karşısına çıkan dizisinin yeni bölümünde ortalık iyice karışıyor. Yeni bölümde Sevda'ya kavuşamadığı için her geçen gün daha da çıldıran Uygar, bu kez çok ileri gidiyor ve Sevda'yı kaçırıyor. Heyecan dolu sahneleriyle . bölüm canlı izle seçeneğini üst kısımda bulabilirsiniz.

KİMSE BİLMEZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ali ve ve Pilot, kendilerinden saklanan geçmişleriyle yüzleşmek için adım adım ilerlerler.

KURTBEY İKİ KARDEŞİN KAVUŞMASINI ENGELLİYOR

Kurtbey, iki kardeşin kavuşmasını engellemeye çalışırken geçmişten kalan bir mektup her şeyi daha belirginleştirir. Kurtbey'in üzerine titrediği kızı Zeynep, aslında Ali ve Pilot'un varlığından bile haberdar olmadıkları kardeşleri mi?

UYGAR, SEVDA'YI KAÇIRIYOR

Sevda'ya kavuşamadığı için her geçen gün daha da çıldıran Uygar, bu kez çok ileri gider ve Sevda'yı kaçırır. Sevdiği kadını kurtarmak isteyen Ali, elinden geleni yapacaktır.

PİLOT, SEVDİĞİ KADINI KURTARABİLECEK Mİ?

Öte yandan sevdiği kadını düşmanlarının elinden kurtarmayı başaran Pilot, Duygu'nun ailesine yeniden güven vermeye çalışır. Geçmiş bir türlü Pilot'un peşini bırakmaz. Pilot, sevdiği kadını ve ailesini korumayı başarabilecek mi?

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTelevizyon HaberleriKimse Bilmez 22. bölüm canlı izle! Kurtbey iki kardeşin kavuşmasını engelliyor
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri