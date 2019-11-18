Kimse Bilmez 22. son bölümde Ali'nin Sevda'ya verdiği öğüt geceye damga vurdu. Oğlunu kaybeden ve akabinde yaşadığı zorluklara rağmen hala dimdik ayakta durmayı başaran Ali, Sevda ile zor günlerin üstesinden nasıl geldiğini paylaşıyor. Sevda ise yaşadıklarının yükünden kurtulmak istediği bir anda Ali'nin sözlerini hatırlayarak Allah'a sığınıyor. Önce abdest alıp sonra da namaz kılan Sevda'nın içinden çıkmaya çalıştığı durum ve dimdk ayakta kalma mücadelesi izleyiciyi ekran başına kilitledi. Peki Kimse Bilmez 22. son bölümde neler yaşandı?

KİMSE BİLMEZ 22. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ali ve ve Pilot, kendilerinden saklanan geçmişleriyle yüzleşmek için adım adım ilerlerler. Kurtbey, iki kardeşin kavuşmasını engellemeye çalışırken geçmişten kalan bir mektup her şeyi daha belirginleştirir. Kurtbey'in üzerine titrediği kızı Zeynep, aslında Ali ve Pilot'un varlığından bile haberdar olmadıkları kardeşleri mi? Sevda'ya kavuşamadığı için her geçen gün daha da çıldıran Uygar, bu kez çok ileri gider ve Sevda'yı kaçırır.

Sevdiği kadını kurtarmak isteyen Ali, elinden geleni yapacaktır. Ali, Sevda'yı kurtarabilecek mi? Öte yandan sevdiği kadını düşmanlarının elinden kurtarmayı başaran Pilot, Duygunun ailesine yeniden güven vermeye çalışır. Geçmiş bir türlü Pilot'un peşini bırakmaz. Pilot, sevdiği kadını ve ailesini korumayı başarabilecek mi?