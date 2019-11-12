Müge Anlı'da son dakika gelişmesi! Atv canlı yayınında bugün, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, Mersin Anamur'da 15 Ağustos perşembe günü silahla vurularak öldürülen Kemal Büyükdeniz olayıyla ilgili çarpıcı gelişmeler yaşanacak! Kemal Büyükdeniz'in cesedi öldürüldükten saatler sonra bir çoban tarafından ormanlık alanda bulundu. Kemal Büyükdeniz'in katilini eşi ve oğlu biliyor mu? Diğer yandan programa katılan Sevgi Deniz, çocuğunun babası Ömer Sırtaş'ın 8 kadınla ilişkisi olduğunu öğrendiğini açıklamıştı. Tartışmaların odağındaki Ömer Sırtaş, Müge Anlı canlı yayınında neler anlattı? Hepsi ve daha fazlası için 12 Kasım Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümü izleyebilir, detayları haberimizden takip edebilirsiniz!

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