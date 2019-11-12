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  • Son Güncelleme: 12.11.2019 18:09

ile Tatlı Sert son bölüm izle (12 Kasım Salı): Birçok kadınla birlikte olan Ömer Sırtaş Müge Anlı canlı yayınında!

son bölümde şoke eden gelişme! Sevgi Demir, çocuğunun babası Ömer Sırtaş'ın 8 kadınla birlikte olduğunu ileri sürmüş ve canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Hafta içi her gün Atv ekranlarında izleyiciyi ekran başına kilitleyen programında bugün, tartışmaların odağındaki isim Ömer Sırtaş canlı yayında neler anlattı? Hepsi ve daha fazlası için 12 Kasım Müge Anlı son bölümü izleyebilir, detayları haberimizden takip edebilirsiniz!

'da son dakika gelişmesi! Atv canlı yayınında bugün, programında, Mersin Anamur'da 15 Ağustos perşembe günü silahla vurularak öldürülen Kemal Büyükdeniz olayıyla ilgili çarpıcı gelişmeler yaşanacak! Kemal Büyükdeniz'in cesedi öldürüldükten saatler sonra bir çoban tarafından ormanlık alanda bulundu. Kemal Büyükdeniz'in katilini eşi ve oğlu biliyor mu? Diğer yandan programa katılan Sevgi Deniz, çocuğunun babası Ömer Sırtaş'ın 8 kadınla ilişkisi olduğunu öğrendiğini açıklamıştı. Tartışmaların odağındaki Ömer Sırtaş, Müge Anlı canlı yayınında neler anlattı? Hepsi ve daha fazlası için 12 Kasım Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümü izleyebilir, detayları haberimizden takip edebilirsiniz!

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