Müge Anlı'daki 9 yıllık sır cinayette flaş gelişme! Tüm Türkiye bu cinayeti konuşmuştu...

BERAAT KARARININ GEREKÇESİ AÇIKLANDI



Yaklaşık 1.5 yıl süren yargılamanın adından mahkeme Ömer Aslan hakkında beraat kararı verdi. Mahkeme, beraat kararının gerekçesinde şu ifadelere yer verdi:



"Ceza yargılamasının en önemli ilkelerinden biri olan 'in dubio pro reo', yani 'kuşkudan sanık yararlanır' ilkesi uyarınca, sanığın bir suçtan cezalandırılmasının temel koşulu, suçun kuşkuya yer vermeyen bir kesinlikle ispat edilmesidir. Gerçekleşme şekli kuşkulu ve tam olarak aydınlatılmamış olaylar ve iddialar sanığın aleyhine yorumlanarak mahkûmiyet hükmü kurulmaz. Oldukça geniş uygulama alanı bulunan bu kural, bir suçun gerçekten işlenip işlenmediği veya işlenmiş ise gerçekleştirilme biçimi konusunda kuşku belirmesi halinde uygulanacağı gibi, suç niteliğinin belirlenmesi bakımından da geçerlidir."