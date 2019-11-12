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  • Son Güncelleme: 12.11.2019 11:46

final bölümü: Aşkın karşısında hiçbir şey duramaz! Sen Anlat Karadeniz 64. bölüm fragmanı izle

final bölümüyle izleyicisi karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Atv ekranlarının efsane dizisi Sen Anlat Karadeniz 64. bölüm ile izleyicisine duygu dolu anlar yaşatacak. Tahir ile Nefes ise kızları Masal’ı kucaklarına almanın sevincini yaşarken, Nefes kendine yepyeni bir yol çizme hazırlığındadır. Aşkın karşısında hiçbir gücün duramayacağını gözler önüne seren nde neler olacak? İşte Sen Anlat Karadeniz 64. bölüm 2. fragmanı ve final bölümünde yaşanacaklar...

Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Öykü Gürman, Sinan Tuzcu gibi önemli oyuncuların başrol aldığı Atv'nin efsane dizisi final bölümüyle duygu dolu anlar yaşatacak. Nefes ve Tahir'in büyük aşkı her zorluğuun üstesinden gelmeyi başardı. Peki nde neler olacak? İşte dolu dolu 63 bölümü geride bırakan Sen Anlat Karadeniz 64. bölümde (final) yaşanacaklar!

SEN ANLAT KARADENİZ (FİNAL) 64. BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLE - TIKLA

SEN ANLAT KARADENİZ (FİNAL) 64. BÖLÜM 1. FRAGMANI İZLE - TIKLA

SEN ANLAT KARADENİZ FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Bugüne kadar işlerin içinden sıyrılmayı başaran Genco için artık gidecek bir yer kalmamıştır ve çoktan hak ettiği sona adım adım yaklaşmaktadır. Fikret, Tahir'e vasiyetini teslim ettikten sonra, geçmişte kalan son bir hesabı kapatmak üzere yola çıkar. Tarık ve Mercan ortasında kalmaktan zevk duydukları bir ateşin içine düşerken, Ferhat ve Hazan da içlerine düşen ateşin etkisiyle birbirlerine söz verirler… Tahir ile Nefes ise kızları Masal'ı kucaklarına almanın sevincini yaşarken, Nefes kendine yepyeni bir yol çizme hazırlığındadır.

SEN ANLAT KARADENİZ 63. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Hiçbir şey tesadüf değildir. Fikret'in herkesten habersiz adım adım planladığı gün gelmiştir. Ve bu güne dek kazandığını düşünenleri büyük bir hüsran beklemektedir.

TARIK VE MERCAN'DAN KUTLAMA

Nikahını yapan Tarık ve Mercan evliliklerinin ilk gecesini baş başa, romantik bir yemekle kutlayacaklardır. Elbette kendilerine yakışır şekilde bir yemektir bu.

FERHAT VE HAZAN GERÇEKLERLE YÜZLEŞİYOR

Diğer yandan Ferhat ve Hazan kendi hayatlarına dair sarsıcı gerçekler ile yüzleşmek üzeredir.

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