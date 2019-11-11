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  • 11.11.2019 23:46
  • Son Güncelleme: 11.11.2019 23:51

76. yeni bölüm fragmanı yayına girdi mi? Akın duyduklarının ardından büyük şok yaşıyor!

Show TV ekranlarının merakla takip edilen dizisi bu akşam 75. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Yeni bölümde yaşanan sürpriz gelişmeler Yamaç, Selim ve Akın arasında büyük yüzleşmenin gerçekleşmesine neden oldu. Heyecan dolu sahneleriyle bölümün son bulmasının ardından izleyiciler . yeni bölüm fragmanını beklemeye başladı. İşte Çukur'un son bölümündeki olaylar...

Show TV ekranlarında pazartesi günleri izleyici karşısına çıkan Çukur'da tansiyon yükselmeye başladı. Yeni bölümde Yamaç'ın Akın'ı aileden ve Çukur'dan tamamen kopmasına yol açan sözleri, Akın'da şok etkisi yarattı. Dizide yaşanan gelişmeleri yakından takip eden izleyiciler şimdi Çukur 76. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yaşanan sürpriz gelişmeler Yamaç, Selim ve Akın arasında büyük yüzleşmenin gerçekleşmesine neden olacak. Yamaç'ın Akın'ı aileden ve Çukur'dan tamamen kopmasına yol açan sözleri, Akın'da şok etkisi yaratacak.

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