Show TV ekranlarında pazartesi günleri izleyici karşısına çıkan Çukur'da tansiyon yükselmeye başladı. Yeni bölümde Yamaç'ın Akın'ı aileden ve Çukur'dan tamamen kopmasına yol açan sözleri, Akın'da şok etkisi yarattı. Dizide yaşanan gelişmeleri yakından takip eden izleyiciler şimdi Çukur 76. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yaşanan sürpriz gelişmeler Yamaç, Selim ve Akın arasında büyük yüzleşmenin gerçekleşmesine neden olacak. Yamaç'ın Akın'ı aileden ve Çukur'dan tamamen kopmasına yol açan sözleri, Akın'da şok etkisi yaratacak.