ATV CANLI YAYIN

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında araştırılan Sebahat Bayniş'e ne oldu? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. 18 Ekim'de kaybolan Sebahat Bayniş'in başına ne geldi? Arkadaşları suçladı, kayınvalidesi reddetti! Müge Anlı'nın bugünkü programında neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 11 Kasım Atv Müge Anlı canlı yayınını izleyebilir, detayları haberimizden takip edebilirsiniz!

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