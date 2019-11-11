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  • Son Güncelleme: 11.11.2019 10:16

Atv canlı izle: ile Tatlı Sert canlı yayınındaki Sebahat Bayniş'e ne oldu?

canlı yayınında son dakika gelişmesi! Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. 18 Ekim'de kaybolan Sebahat Bayniş'e ne oldu? Arkadaşları suçladı, kayınvalidesi reddetti! Müge Anlı'nın bugünkü programında neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 11 Kasım Atv Müge Anlı canlı yayınını izleyebilir, detayları haberimizden takip edebilirsiniz!

ATV CANLI YAYIN

ile Tatlı Sert canlı yayınında araştırılan Sebahat Bayniş'e ne oldu? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. 18 Ekim'de kaybolan Sebahat Bayniş'in başına ne geldi? Arkadaşları suçladı, kayınvalidesi reddetti! Müge Anlı'nın bugünkü programında neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 11 Kasım Atv Müge Anlı canlı yayınını izleyebilir, detayları haberimizden takip edebilirsiniz!

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