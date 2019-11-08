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Müge Anlı'daki Sedanur Güzel cinayetinde son dakika gelişmesi! Cinsel saldırı sonrası boğarak öldürmüşlerdi

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında akıbeti araştırılan Sedanur Güzel'in Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde, kaybolduktan 7 gün sonra cesedi bulunmuştu. 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in ölümüne ilişkin tutuklanan 3 sanığın yargılanmasına devam edildi. Küçük Sedanur'un davasında mahkeme, cinsel istismarda bulunduktan sonra boğarak öldürüldü iddiasıyla 3 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. İşte Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Müge Anlı ve tüm Türkiye'yi derinden sarsan Sedanur Güzel cinayeti hakkında son dakika gelişmesi ve kan donduran detaylar...

08.11.2019 17:51 - Son Güncelleme: 08.11.2019 18:07
Müge Anlı'daki Sedanur Güzel cinayetinde son dakika gelişmesi! Cinsel saldırı sonra boğarak öldürmüşlerdi

Tüm Türkiye'yi derinden asrsan Sedanur Güzel cinayetinde yeni gelişme yaşandı. Müge Anlı'da akıbeti araştırılan minik Sedanur'un ölümüyle ilgili ortaya çıkan gerçekler kan dondurmuştu. Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde, 16 Eylül 2018 tarihinde kaybolan ve 7 gün sonra taşlarla örtülmüş halde cesedi bulunan Paslı Esin Çağdaş İlkokulu'nun 3'üncü sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Sedanur Güzel'i alıkoyarak cinsel istismarda bulunup ardından öldürdükleri iddiasıyla haklarında dava açılan 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

SEDANUR GÜZEL'İN KATİLİ HAKKINDA MÜGE ANLI'DA YAŞANANLAR - DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN!

Müge Anlı'daki Sedanur Güzel cinayetinde son dakika gelişmesi! Cinsel saldırı sonra boğarak öldürmüşlerdi

Güvenlik gerekçesiyle Yozgat'ta görülen davanın 3'üncü duruşmasına, tutuklu sanıklar Himmet Uç ve Ertan Bozkurt, Diyarbakır'daki cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığının tespiti için ikinci kez İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilen tutuklu sanıklardan Ahmet Bilen ise duruşmada yer almadı.

Müge Anlı'daki Sedanur Güzel cinayetinde son dakika gelişmesi! Cinsel saldırı sonra boğarak öldürmüşlerdi

AKIL SAĞLIĞI YERİNDE RAPORUNA İTİRAZ

Duruşmada, Bilen'in, daha önce akıl sağlığının yerinde olduğu ve cezai ehliyetinin bulunduğu yönünde verilen rapora avukatının itiraz etmesi üzerine yeniden aynı kuruma sevk edildiği bildirildi.

Müge Anlı'daki Sedanur Güzel cinayetinde son dakika gelişmesi! Cinsel saldırı sonra boğarak öldürmüşlerdi

TANIKLAR SEGBİS İLE KATILDI

Olayın yaşandığı dönemde baraj inşaatı şantiyesinde çalışan 3 tanık da duruşmada Kars Kağızman Ağır Ceza Mahkemesi'nden SEGBİS aracılığıyla dinlendi.

Müge Anlı'daki Sedanur Güzel cinayetinde son dakika gelişmesi! Cinsel saldırı sonra boğarak öldürmüşlerdi

DURUŞMA ERTELENDİ!

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına, dinlenmeyen tanıkların da dinlenmesine karar vererek, duruşmayı 6 Aralık gününe erteledi.

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