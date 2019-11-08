Müge Anlı'daki Sedanur Güzel cinayetinde son dakika gelişmesi! Cinsel saldırı sonrası boğarak öldürmüşlerdi

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında akıbeti araştırılan Sedanur Güzel'in Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde, kaybolduktan 7 gün sonra cesedi bulunmuştu. 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in ölümüne ilişkin tutuklanan 3 sanığın yargılanmasına devam edildi. Küçük Sedanur'un davasında mahkeme, cinsel istismarda bulunduktan sonra boğarak öldürüldü iddiasıyla 3 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. İşte Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Müge Anlı ve tüm Türkiye'yi derinden sarsan Sedanur Güzel cinayeti hakkında son dakika gelişmesi ve kan donduran detaylar...

08.11.2019 17:51 - Son Güncelleme: 08.11.2019 18:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





