Müge Anlı'daki Sedanur Güzel cinayetinde son dakika gelişmesi! Cinsel saldırı sonrası boğarak öldürmüşlerdi
Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında akıbeti araştırılan Sedanur Güzel'in Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde, kaybolduktan 7 gün sonra cesedi bulunmuştu. 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in ölümüne ilişkin tutuklanan 3 sanığın yargılanmasına devam edildi. Küçük Sedanur'un davasında mahkeme, cinsel istismarda bulunduktan sonra boğarak öldürüldü iddiasıyla 3 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. İşte Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Müge Anlı ve tüm Türkiye'yi derinden sarsan Sedanur Güzel cinayeti hakkında son dakika gelişmesi ve kan donduran detaylar...
Tüm Türkiye'yi derinden asrsan Sedanur Güzel cinayetinde yeni gelişme yaşandı. Müge Anlı'da akıbeti araştırılan minik Sedanur'un ölümüyle ilgili ortaya çıkan gerçekler kan dondurmuştu. Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde, 16 Eylül 2018 tarihinde kaybolan ve 7 gün sonra taşlarla örtülmüş halde cesedi bulunan Paslı Esin Çağdaş İlkokulu'nun 3'üncü sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Sedanur Güzel'i alıkoyarak cinsel istismarda bulunup ardından öldürdükleri iddiasıyla haklarında dava açılan 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.
SEDANUR GÜZEL'İN KATİLİ HAKKINDA MÜGE ANLI'DA YAŞANANLAR - DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN!
Güvenlik gerekçesiyle Yozgat'ta görülen davanın 3'üncü duruşmasına, tutuklu sanıklar Himmet Uç ve Ertan Bozkurt, Diyarbakır'daki cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığının tespiti için ikinci kez İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilen tutuklu sanıklardan Ahmet Bilen ise duruşmada yer almadı.