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  • 06.11.2019 11:25
  • Son Güncelleme: 06.11.2019 12:04

ATV'de rüzgarı! 1.bölüm bu akşam var mı?

ATV ekranlarında yayınlanacak olan ve milyonların beklediği dizisi hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. için geri sayım sürerken ATV tarafından yapılacak olan açıklamaya gözler çevrilmiş durumda. 'un yayın günü olan Çarşamba günü Kuruluş Osman'ın yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Kuruluş Osman'ın Çarşamba günleri izleyici karşısına çıkacağı öngörülüyor. Kuruluş Osman'da başrol oynayacak ve partneri Hazal Subaşı'nın nasıl uyum sağlayacağı çok merak ediliyor. Peki, Kuruluş Osman 1. bölüm ne zaman başlayacak, bu akşam var mı? İşte Kuruluş Osman 1. sezon fragmanı ve oyuncu kadrosu detayları

ATV'de Kuruluş Osman rüzgarı! Bu akşam var mı?

ATV'de Kuruluş Osman fırtınası esmeye başlayacak. Diriliş Ertuğrul'un devam dizisi olan Kuruluş Osman merakla bekleniyor. Kuruluş Osman'ın Çarşamba günleri izleyici karşısına çıkacağı belirtiliyordu.Tanıtımlarıyla büyük rekorlar kıran Kuruluş Osman dizisinin ilk bölümü için geri sayım başladı. Daha yayınlanmadan rekorları alt üst eden dizinin tanıtımları dünya genelinde büyük ilgi gördü. Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğinde olan Kuruluş Osman dizisinde Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin hayatı ve devletin kuruluş süreci anlatılacak. İzleyiciler Kasım ayının ilk günlerinde merakla Kuruluş Osman ne zaman başlayacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, Kuruluş Osman 1. bölüm ne zaman başlayacak? İşte Kuruluş Osman oyuncu kadrosu ve 1. sezon fragmanı...

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KURULUŞ OSMAN HANGİ KANALDA BAŞLAYACAK?

Heyecanla beklenilen dizi ATV ekranlarında yayınlanacak.

KURULUŞ OSMAN 1. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kuruluş Osman dizisinin 1. sezon yayın tarihi henüz açıklanmadı. Yayınlanan fragmanda "Çok yakında" ifadelerine yer verildi. Kuruluş Osman dizisinin yayın tarihi belli olduğunda haberimizin içerisinde yer alacak.

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