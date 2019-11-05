Kuruluş Osman fırtına gibi geliyor! Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? İşte oyuncuları...
Tanıtımlarıyla büyük rekorlar kıran Kuruluş Osman dizisinin ilk bölümü için geri sayım başladı. Daha yayınlanmadan rekorları alt üst eden dizinin tanıtımları dünya genelinde büyük ilgi gördü. Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğinde olan Kuruluş Osman dizisinde Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin hayatı ve devletin kuruluş süreci anlatılacak. İzleyiciler Kasım ayının ilk günlerinde merakla Kuruluş Osman ne zaman başlayacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, Kuruluş Osman yeni sezon oyuncuları kimler olacak? İşte Kuruluş Osman'a dair merak edilenler...
05.11.2019 18:58
- Son Güncelleme: 05.11.2019 18:59
Milyonlarca izleyicinin büyük bir heyecanla beklediği Kuruluş Osman dizisi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Dizi için geri sayım devam ederken Kuruluş Osman 1. sezonun yayın tarihi için ATV tarafından yapılacak açıklama heyecanla bekleniyor.
KURULUŞ OSMAN 1. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Kuruluş Osman dizisinin 1. sezon yayın tarihi henüz açıklanmadı. Yayınlanan fragmanda "Çok yakında" ifadelerine yer verildi. Kuruluş Osman dizisinin yayın tarihi belli olduğunda haberimizin içerisinde yer alacak.
ATV ekranlarında yayınlanan son tanıtımda Burak Özçivit'in canlandırdığı Osman Bey'in "Alplerim, beylerim, balalarım... Nice demdir düşman azgınlaştı. İhanet zalimleşti.
Dost bildiklerimiz sessizleşti. Ne gam, ne keder, ne hüzün! Biliriz ki Allah bize yeter! İmanımız bize yeter! Yüreğimiz yeter. İmdi azgınlaşan düşmanın, zalimleşen ihanetin nefesini kesme vaktidir.
İmdi şehadet şerbeti içmenin, aslanlar gibi kükremenin, destanlar yazmanın vaktidir. İmdi milletimizin ikbali için, mazlumların kurtuluşu için devlet olma vaktidir.