Kuruluş Osman fırtına gibi geliyor! Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? İşte oyuncuları...

Tanıtımlarıyla büyük rekorlar kıran Kuruluş Osman dizisinin ilk bölümü için geri sayım başladı. Daha yayınlanmadan rekorları alt üst eden dizinin tanıtımları dünya genelinde büyük ilgi gördü. Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğinde olan Kuruluş Osman dizisinde Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin hayatı ve devletin kuruluş süreci anlatılacak. İzleyiciler Kasım ayının ilk günlerinde merakla Kuruluş Osman ne zaman başlayacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, Kuruluş Osman yeni sezon oyuncuları kimler olacak? İşte Kuruluş Osman'a dair merak edilenler...

05.11.2019 18:58 - Son Güncelleme: 05.11.2019 18:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





